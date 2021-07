Quedó confirmada la durísima sanción para un piloto mendocino

“La realidad es que nadie se ha comunicado conmigo. No se si es por una o dos fechas, si ya me quedé afuera del playoffs o no. Se lo mismo que vos cualquiera que se sienta en la tribuna para ver las carreras”. Con esas palabras, Julián Santero asumía que la sanción impuesta por la CAF de la ACTC era un hecho y de esa manera se pierde, al menos, la próxima fecha del Turismo Carretera.

La misma será este fin de semana en el autódromo El Villicum de San Juan y con la particularidad que será una fecha especial teniendo que se correra el Desafío de las Estrellas.

El piloto mendocino fue sancionado fuertemente por el toque que tuvo para con Josito Di Palma en la última vuelta de la pasada carrera y por el cual el arrecifeño se vio impedido de ganar la carrera.

En ese momento Santero fue excluido de la competencia, lo cual hizo que quedara en el puesto 11 del campeonato regular, por lo cual posterior a esta próxima cita, el mendocino quedará afuera de los 12 que dentro de algunas fechas ingresarán a la Copa de Oro.

Las opiniones rápidamente se hicieron sentir en las redes sociales, ya que muchos opinan que es demasiada fuerte la sanción y hasta insinúan algo de animosidad para con el piloto del Ford del Memo Corse, que asiste técnicamente el equipo de Walter Alifraco.