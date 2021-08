¿Qué es el síndrome de Müller - Weiss que atormenta a Nadal?

La semana pasada, a través de un comunicado, Rafael Nadal anunciaba el punto final de su temporada debido a estar "sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo". A partir de ese momento, salió a la luz que estos problemas físicos lo atormentan, casi, desde el arranque de su carrera profesional.

Si bien el propio tenista remarcó que "no es una lesión nueva, la tengo desde el 2005 y no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años", evidentemente en esta oportunidad la incomodidad debe ser mucho mayor como para llevarlo a tomar la decisión antes mencionada.

Hoy se sabe que lo que tiene a maltraer desde hace más de 16 años al mallorquín, es el síndrome de Müller - Weiss, pero ¿de qué se trata?. Es una displasia (Anomalía en el desarrollo de un tejido de una parte anatómica del organismo), en este caso del escafoides tarsiano que se produce en la infancia y se sufre en la edad adulta.

El escafoides es el hueso de la parte posterior del pie que más tarde osifica, por lo que es más susceptible a dañarse si existen alteraciones. Este hueso es esencial en la biomecánica del pie, y se encuentra en el vértice del arco interno. En el desarrollo de esta patología ocurren principalmente dos cosas: el retraso en la osificación del escafoides, y la compresión de la porción lateral del mismo por una lateralización de la articulación subastragalina (parte posterior del pie).

Síntomas de la Enfermedad de Müller-Weiss

El paciente presenta un dolor intenso en el dorso de ambos pies, asimétrico, de largo tiempo de evolución, pudiendo llegar a dificultar enormemente la marcha. Un leve traumatismo puede precipitar en algunos casos el comienzo de los síntomas.

Secundariamente suelen presentar gonalgia (dolor de rodillas) por la alteración en la mecánica del miembro inferior, pudiendo evolucionar a gonartrosis (artrosis de rodillas).

Diagnóstico

En la exploración clínica es una constante la presencia de varo del retropié (la afección donde la parte posterior del pie tiende a inclinarse hacia fuera). La tuberosidad del escafoides puede ser prominente en el lado medial (interno) de la zona media del pie.

En fases avanzadas se aprecia una pérdida de congruencia articular lo que conlleva a la aparición de una artrosis. La clave para el diagnóstico es un buen estudio radiológico en carga y realizar un buen diagnóstico diferencial.

Hay múltiples patologías que pueden evolucionar a una artrosis y confundir con Müller-Weiss como las fracturas o lesiones osteocondrales.

Tratamiento

El tratamiento con plantillas personalizadas suele ser efectivo en la mayoría de los casos, mientras que con magnetoterapia puede mejorar la sintomatología. Si no hay respuesta al tratamiento conservador puede realizarse tratamiento quirúrgico

Es importante destacar que en la actualidad se considera más importante la corrección del varo de retropié, el cual es una constante en esta enfermedad, siendo este mal tolerado.