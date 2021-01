Pretemporada 2021: mercado de pases y las principales novedades

Con el torneo terminado, los equipos del fútbol argentino entraron en receso pero de igual manera se encuentran entrenando en la pretemporada de verano.

Este tiempo sirve para seguir trabajando pero también para ver la agenda de refuerzos, los pedidos de los entrenadores de cara a lo que viene y también los contratos que terminan para saber quienes siguen y quienes se van a otros clubes.

Vélez busca refuerzos

Emanuel Cecchini o Santiago Cáseres asoman como las principales alternativas para reforzar la mitad de la cancha de Vélez Sarsfield, con miras al próximo certamen en la temporada 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Fuentes cercanas a la entidad de Liniers confiaron que los dos jugadores “figuran en la lista de nombres” que el entrenador Mauricio Pellegrino le presentó a la dirigencia, con el propósito de originar modificaciones en la zona central.

El Pulpo González y una dura autocrítica con Boca

El mediocampista de Boca Juniors, Diego "Pulpo" González, no ocultó su malestar por el desempeño individual y colectivo que el equipo cumplió en la revancha ante Santos en Brasil (0-3), resultado que propició la eliminación en la Copa Libertadores.

"Tenemos que poner la cara: contra Santos fuimos un desastre. No jugamos a nada. Las cosas que nos pidió el DT (Miguel Angel Russo) no las pudimos cumplir", sostuvo el volante central, que llegó en plena pandemia de coronavirus, procedente de Racing.

González, también exjugador de Lanús, desarrolló una profunda autocrítica a nivel personal y dijo: "Me hago cargo de mi parte, los 45 minutos que estuve en cancha frente a Santos no se qué me pasó sinceramente", en declaraciones radiales.

Una promesa especial de Tinelli para San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Hugo Tinelli, prometió en un contacto con simpatizantes del club de Boedo en su cuenta de la red social Instagram, que la construcción del nuevo estadio demandaría "menos de tres años".

"Primero tenemos la Audiencia Pública, después la votación en la Legislatura, y si todo sale bien, consiguiendo la financiación, podemos hacerlo en 3 años", aventuró el titular del club azulgrana.

Tinelli adelantó también que "muy pronto", se podrá ver "la maqueta del estadio en nuestro predio de Avenida La Plata (1700)".

"Vamos a armar un gran equipo. Todos Juntos", consideró el animador televisivo.

El Rojo se prepara para la parte dura de la pretemporada

El plantel de Independiente completó su tercer día de pretemporada bajo la conducción de Julio César Falcioni y, a partir de este lunes, iniciará la etapa más exigente con dos turnos de entrenamiento y concentración.

El "Rojo" se entrenó esta mañana en el predio de Villa Domínico donde realizó trabajos físicos y luego fútbol en espacios reducidos y circuitos de pase.

A partir de mañana, el equipo de Falcioni comenzará la etapa más exigente de la preparación ya que durante toda la semana tendrá dos turnos de entrenamiento (el primero a las 9 y el otro a las 17) con concentración en un hotel del centro porteño.

En cuanto a refuerzos, uno de los apuntados por el cuerpo técnico es el delantero Nicolás Blandi, ex Boca Juniors y San Lorenzo, que actualmente juega en Colo Colo.

Los apuntados por Gallardo en River

Los volantes Damián Musto y Tomas Pochettino y el lateral derecho Alex Vigo son tres de los nombres que vuelven a sonar como posibles refuerzos para River Plate, tras haber sido contactados en mercados de pases anteriores por el entrenador Marcelo Gallardo.

En cuanto a quienes figuran como alternativas para reforzar la defensa ante la posible salida de Montiel y la concretada de Lucas Martínez Quarte al inicio de la competencia, suenan los uruguayos Diego Polenta de Libertad y Mathías Laborda de Nacional.

La actividad de la mañana del equipo que conduce Marcelo Gallardo consistió en mediciones aeróbicas de resistencia y estudios cardíacos en grupos, como etapa de activación física de pretemporada.