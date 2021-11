Por los graves incidentes, renunció el presidente de Huracán Las Heras

Luego de los graves incidentes que se registraron en las inmediaciones del estadio General San Martín en el encuentro que estaban disputando Huracán Las Heras y Ferro de General Pico, el presidente de la institución mendocina, Rafael Giardini, decidió dar un paso al costado y renunció a su cargo.

Durante la mañana de este lunes, Giardini manifestó que no quiere seguir al frente de la institución y ratificó su deseo de abandonar la presidencia del club.

Por sucedido en la tarde del domingo, que determinó la suspensión del encuentro que el Globo ganaba por 3 a 1, ya que el técnico visitante Mauricio Romero fue baleado, Giardini se mostró "decepcionado" y admitió que "siente vergüenza". Además, admitió que es "injustificable, indefendible y que contra eso no se puede luchar".

“Llevamos 9 años en la institución y hemos tratado de hacer las cosas bien, no vamos a esconder ni tapar a nadie, creo que los enfrentamientos barriales demuestran su poderío", reconoció en declaraciones radiales.

Además, Giardini aclaró que para él no es "un problema institucional, ya que nunca me he enfrentado con un hincha, este desastre es matar a un club de fútbol porque no creo que haya jugadores o cuerpo técnico que quiera permanecer en la institución, desde anoche me lo han hecho saber".

El dirigente especificó que debe "hacerse cargo como corresponde, como presidente de la institución", pero que sabe "fehacientemente que nunca trabajamos para eso" y "nunca bancamos cosas que no sean adecuadas a una realidad".

Giardini admitió que se encuentra "totalmente confundido, amargado y, como les he dicho a todos, con una vergüenza que no alcanza a cubrir lo que medianamente se puede hacer en un club".

El presidente no le encuentra explicación a lo sucedido, ya que era "una tarde donde tu equipo va ganando, donde no tenés problemas, con muchísimas criaturas, damas, madres de los jugadores, novias, esposas y tener que soportar semejante barbaridad, no creo que a ningún ser humano se le puede pasar por la cabeza que se pueden bancar esas cosas".

“Lo de ayer supera todo lo normal. Estamos esperando la investigación de la policía y ojalá se detenga a los responsables de semejante barbaridad. No hay que justificarse. Me voy a hacer cargo”, cerró.

Sobre la sanción que podría recaer en la institución, se espera por el informe del árbitro: puede haber quita de 9 a 30 puntos, descenso del club y hasta desafiliación. Sin descontar que también hay un hecho policial, por lo que debe actuar la Justicia.