Polémica en la NBA: Irving fue separado por no tener vacunas colocadas

Una de las grandes estrellas de la actualidad en la NBA, Kyrie Irving, se ve envuelto en una polémica. Y es que el talentoso basquetbolista, no tiene colocada ninguna vacuna contra el COVID-19 hasta la fecha, y desde la franquicia de los Brooklyn Nets lo han separado del plantel hasta que reciba al menos una dosis. Por el momento no podrá jugar ni entrenar, además de que su futuro en los Nets es incierto.

Irving, que es reconocido en el mundo del deporte por no callar sus opiniones (desde la lucha por la igualdad racial en su país hasta su creencia en la teoría terraplanista), quedó en la encrucijada sanitaria cuando el estado neoyorquino (al igual que San Francisco, tierra de los Golden State Warriors) determinó que los deportistas profesionales deben acreditar al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 si quieren entrenar y competir en lugares públicos.

"Dada la naturaleza cambiante de la situación y después de una profunda deliberación, hemos decidido que Kyrie Irving no jugará ni practicará con el equipo hasta que sea elegible para jugar todos los partidos", informó el gerente general de los Nets, el neozelandés Sean Marks.

Y agregó: "Kyrie ha tomado una decisión personal y respetamos su derecho individual a elegir. Actualmente, la elección restringe su capacidad para ser un miembro de tiempo completo del equipo y no permitiremos que ningún miembro de nuestro equipo participe con disponibilidad de tiempo parcial". Si bien, los equipos no pueden revelar detalles privados sobre la salud de los jugadores, pero cuando se le preguntó este martes si Irving estaba vacunado, Marks no anduvo con vueltas: "Si estuviera vacunado, no tendríamos esta discusión".

Es importante destacar que desde la NBA no existe ningún artículo que prohíba a jugadores de entrar a un campo de juego si no están vacunados, sin embargo, el ente madre del básquetbol estadounidense, no puedo pasar por encima de un Estado, como lo son, en este caso, New York y San Francisco.