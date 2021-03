Polémica: el hijo de Riquelme fue a la cancha sin cumplir aislamiento

Agustín Riquelme, hijo de Juan Román, estuvo el último domingo en un palco en La Bombonera viendo el Superclásico, en el que Boca y RIver empataron 1 a 1, junto a su padre, Antonio Chipi Barijho y miembros del Consejo de Fútbol al igual que Jorge Patrón Bermúdez, entre otras personas que se pudieron ver en la transmisión de televisión.

Más allá de que la presencia de gente que no estaría autorizada a ingresar a los partidos (ya que no hay público), lo más destacado es que Agustín, además, forma parte del contingente de egresados que el sábado volvió de Cancún, México, con 44 jóvenes contagiados de los 149 que viajaron.

Ante esta situación, quienes compartieron con estos jóvenes debieron hacer cuarentena preventiva. Sin embargo, el hijo de Juan Román no sólo que no cumplió con el Aislamiento, si no que además estuvo en el palco compartiendo en un pequeño espacio junto a otras personas, la mayoría sin barbijo.

Según trascendió la explicación que se da desde el entorno del vicepresidente de Boca, es que Agustín ya tuvo COVID-19 y que, además, no habría vuelto en el mismo vuelo que los chicos que dieron positivo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Chiqui Tapia, convocó a una reunión del Consejo Directivo para analizar una sanción al club porque el joven no figuraría entre los permitidos para ingresar.

El grupo de jóvenes con el que viajó Agustín Riquelme, es el mismo que integró el hijo de Nancy Pazos y Diego Santilli, Nicanor. El estudiante se contagió al igual que le ocurrió en agosto, aunque la primera vez fue sin síntomas y ahora volvió con fiebre tos y dolor corporal.

La noticia causó impacto en las autoridades por lo que el gobierno se vio obligado a tomar medidas para desalentar los viajes al exterior con el riesgo de que entre una nueva cepa al país.