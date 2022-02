Pol Fernández inició su tercer ciclo en Boca

Guillermo Pol Fernández es una debilidad del consejo de fútbol de Boca. Fue el primer refuerzo de esta dirigencia, que ganó las elecciones en diciembre de 2019. Tras no renovarle en 2020, volvió a Cruz Azul y en este 2022, los caminos del volante y del Xeneize, se vuelven a encontrar.

En el último tiempo se le ha criticado mucho a Boca, la falta de gestación de juego. Y en eso, Pol parece ser el elegido para cambiar los destinos futbolísticos del club. Un mediocampista con buen pie, pases precisos y hacia adelante, y una buena pegada de media distancia, son sus principales armas.

Da la sensación que el ex Godoy Cruz, Racing y Cruz Azul, entre otros, llega para ser titular indiscutido, aunque Pol decidió poner paños fríos en la conferencia de presa y expresar que está “para ayudar en lo que me necesiten”.

Luego de su conflictiva salida del club a finales del 2020, todo indicaba que la relación con el vicepresidente Juan Román Riquelme, no había quedado en buenos términos. Sin embargo, Fernández aclaró la situación: "Con Román hablé mucho de fútbol y de la vida. Tenemos un aprecio mutuo. En cuanto se dio la posibilidad de volver no lo dudé, aunque me mantuve al margen porque la negociación se hizo de club a club".

Con 30 años, Pol asegura estar muy bien físicamente y con la experiencia suficiente como para ser una de los baluartes del elenco dirigido por Sebastián Battaglia.

"Vine para hacer las cosas bien, el entrenador decidirá después si me toca estar adentro o no. Mi idea es trabajar cada día para complicarlo en la pelea por un lugar, acá es día a día sin dejar de lado la intensidad y estar al cien. Conozco a la mayoría de los jugadores, ya pasé a saludar. Todos queremos que Boca sea mejor todos los días", concluyó Pol.