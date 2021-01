Pol Fernández se fue mal de Boca y ahora jugaría en River

El volante Guillermo Pol Fernández, quien militó en Boca durante el 2020 y protagonizó una traumática salida del club, continúa sin resolver su futuro en México, donde quedó marginado de todos los partidos que afrontó el Cruz Azul, mientras presiona para jugar en River.



El futbolista es del agrado del técnico Marcelo Gallardo, quien lo sigue desde que se desempeñara en Godoy Cruz hace tres años.



Fernández, de 29 años, no jugó anoche en la victoria de Cruz Azul como visitante del Pachuca por 1-0 por la tercera fecha del torneo Clausura de México y pese a que su equipo había perdido los dos partidos anteriores.



Su futuro sigue sin resolverse, sumado al interés del Muñeco Gallardo que lo sigue desde 2018, cuando jugaba para el Tomba mendocino, y al propio deseo del jugador.



El dúctil mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Boca jugó a préstamo en el equipo de Miguel Ángel Russo durante 2020 y ganó dos títulos, la Superliga y la Copa Diego Maradona, pero sorpresivamente fue separado de la formación titular en octubre pasado cuando expresó su deseo de irse del club y pidió que no hagan uso de la opción de compra al Cruz Azul, dueño de su pase.



En su regreso a México, a principios de año, Fernández practicó con Cruz Azul pero no fue tenido en cuenta y desde su entorno expresaron el deseo de jugar en River, ya que Gallardo lo quiso tener en el plantel cuando jugaba en Godoy Cruz y también en el verano pasado, luego de haberse desvinculado de Racing Club.





Desde el entorno familiar del jugador, su hermano en la red social Instagram subió imágenes de Pol cuando era niño, con una vieja camiseta de River con la publicidad de Sanyo de los años 90, en un guiño cómplice hacia el club de Núñez.