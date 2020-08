Pese a tener a un LeBron imparable, los Lakers no pudieron con los Blazers

Los Portland Trail Blazers dieron la sorpresa y se llevaron el primer partido de la eliminatoria ante los Lakers por 100 a 93. Un Damian Lillard estelar en los últimos minutos, fue clave para la victoria de su equipo. Los angelinos no pudieron aunque contó con un "triple doble" de la estrella LeBronJames, en el inicio de los cuartos de final de la Conferencia Oeste de la NBA, que se desarrollan en el Wide World of Sports de Disney en Orlando.



La gran tarea de James no le alcanzó al equipo angelino, primero en el Oeste, debido a la certera y prolífica performance de Damian Lillard, con 34 puntos, y CJ McCollum, con 21, en los Blazers que fueron octavos y clasificaron en una eliminatoria ante Memphis Grizzlies.



Parecía que al final la dupla James y Anthony Davis iban a lograr llevar al triunfo a Lakers, pero Portland nunca se rindió, defendió a un gran nivel y terminó con el triunfo.



LeBron terminó el partido malhumorado y extenuado con un triple-doble espectacular de 23 puntos (8-15 en dobles, 1-5 en triples y 4-7 en libres), 17 rebotes y 15 asistencias, apuntalado por los 28 puntos y 11 rebotes de un irregular Anthony Davis, que en el último cuarto solo hizo dos puntos y un rebote.





Por el lado de los Trail Blazers volvió a brillar Lillard, quien terminó con 34 puntos (3-8 en dobles, 6-13 en triples y 10-10 en libres) y contó con un buen McCollum, quien despertó tras una primera parte pobre, sumando 16 tantos en la segunda mitad y acabando con 21 (5-12, 3-8 y 2-4).



Pero la dupla de los Blazers contó con otro elemento fundamental en Jusuf Nurkic, al concretar un doble-doble en los primeros 10 minutos del partido, terminando su noche el bosnio con 16 puntos y 15 rebotes.



En el cuarto final Lakers llegó a ponerse con 6 de ventaja (84-78) en el mejor momento de Kyle Kuzma (14 puntos), parecía que las faltas de Portland le jugarían una mala pasada a los de Oregón, pero no fue así y marcaron la diferencia.





Resultados del día martes

Orlando Magic 122-Milwaukee Bucks 110 (Este); Miami Heat 113-Indiana Pacers 101 (Este) y Oklahoma City Thunder 108-Houston Rockets 123 (Oeste).

Partidos del miércoles

Toronto Raptors (1)-Brooklyn Nets (0) a las 14.30 de Argentina, Denver Nuggest (1)-Utah Jazz (0) a las 17, Boston Celtics (1)-Philadelphia Sixers (0) a las 19.30 y Los Angeles Clippers (1)-Dallas Mavericks (0) a las 22.