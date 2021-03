Video: Mario Pergolini confirmó su renuncia a la vicepresidencia de Boca Juniors

Con un descargo a través de un video publicado recientemente en su cuenta de Instagram, Mario Pergolini confirmó la noticia de su "renuncia indeclinable" a la vicepresidencia primera del club presidido por Jorge Amor Ameal.

Según sus propias palabras, la decisión no responde a supuestas diferencias con el presidente, a quien considera "alguien que quiere lo mejor para Boca" ni tampoco con Juan Román Riquelme, quien ocupaba el cargo de vicepresidente segundo y ahora reemplazará el puesto abandonado por el director del multimedio digital Vorterix.

"Algunas cosas no se pueden llevar a cabo o uno no encuentra la forma de que lo acompañen y hay que saber dar un paso al costado. No quería que se arme este revuelo, entiendo por qué sucede, pero quería dejar esto y seguir apoyando a esta comisión directiva. Boca es lo que más amo en el planeta y quiero lo mejor, pero no soy la persona que se lo puede brindar en este momento" explicó Pergolini en la breve publicación hecha hace minutos en su cuenta.

Según trascendió hace algunas horas, el empresario habría tomado la decisión de dimitir luego de varios episodios en los que se notaron sus diferencias con el Consejo de Fútbol y, especialmente, con Riquelme. Al parecer, el ídolo futbolístico y el conductor radial nunca lograron llevarse bien en el año y medio que esta comisión directiva lleva en la gestión del club de la Ribera.

Pergolini había llegado a Boca con el objetivo de hacerse cargo de la comunicación del club, rubro en el que puede acreditar una vasta experiencia si se atiende a su carrera como productor periodístico, televisivo y radial. Sin embargo, sus pretensiones de modernizar el estilo comunicacional de Boca nunca lograron encajar con las de los demás directivos, por lo que los roces ya llevaban tiempo.