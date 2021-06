Pelea marketinera, Yao Cabrera desafió al Chino Maidana

En lo que se pudo considerar una revuelta mediática el boxeador Floyd Mayweather se enfrentó, en la jornada del domingo, en un combate de exhibición ante el youtuber Logan Paul. El evento se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos. Si bien fue puramente marketinero el insólito espectáculo generó repercusiones, por lo que Yao Cabrera dasafió al Chino Maidana a replicar una versión argentina del show.

Si bien se trató de una pelea de exhibición, en la que no hubo un ganador, el joven influencer criticó a través de sus redes sociales el desempeño del excampeón mundial de boxeo y de su colega arriba del cuadrilátero. Por eso se animó a invitar al deportista argentino a "una pelea de verdad".

Mediante sus historias de Instagram indicó: "Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Cuando la veo... a puros abrazos. Chicos, ¿quieren ver una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana, y me doy con él acá en la Argentina, cara a cara. Si me gana, me voy del país para siempre", anunció el influencer.

Luego, Yao continuó: "Chino Maidana, ¿te la bancás o no? ahí, cara a cara. Yao Cabrera vs Chino Maidana. Porque claro, vamos a hacer una pelea en serio. Yo, por lo menos, no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’. Vayan a Twitter y tuiteen, una pelea en serio".

Los usuarios no tardaron en reaccionar a su idea y generó tanta repercusión que su nombre se volvió tendencia en Twitter. Incluso algunos seguidores le propusieron boxeadores alternativos en caso de que Maidana no acepte o no responda a la invitación.

Deberemos esperar que sucede en las próximas horas con el desafío, y si tendremos en la Argentina una pelea con show como la vivida en Miami.