Pasó el Peque, pasó Rafa y se viene un gran choque en Roma

El argentino Diego Schwartzman venció al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-2 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, donde se cruzará nada menos que con el español Rafael Nadal, número 2 del mundo y defensor del título.

Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial, se impuso al polaco Hurkacz (31) en dos horas y nueve minutos de juego. Por un lugar en las semifinales de Roma, el Peque Schwartman tendrá como rival a Nadal, que hoy derrotó al serbio Dusan Lajovic (25) por 6-1 y 6-3 en hora y media.

Nadal reapareció el miércoles último en el circuito de tenis con una victoria en el debut del Masters 1000 italiano, un torneo que ganó nueve veces, ante su compatriota Pablo Carreño Busta (18).

Tras seis meses y medio de inactividad por la interrupción del tenis a causa de la pandemia de coronavirus, el zurdo mallorquí (12 veces campeón de Roland Garros) también ganó fácil su segundo encuentro ante Lajovic.

El serbio Djokovic, cuatro veces campeón en Roma, fue otro de los ganadores de hoy en el Foro Itálico. Nole superó por 7-6 (7) y 6-3 a su compatriota Filip Krajinovic (29), y pasó a cuartos. Djokovic jugará contra el alemán Dominik Koepfer (97) en la próxima instancia.

Los otros dos cruces de cuartos de final del cuadro masculino individual serán entre el italiano Matteo Berrettini y el noruego Casper Ruud (el ganador irá por la llave de Djokovic o Koepfer); y entre el canadiense Denis Shapovalov y el búlgaro Grigor Dimitrov (el vencedor jugará las semifinales ante Nadal o Schwartzman).

Zeballos en las semis de dobles

El argentino Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcel Granollers, avanzó a las semifinales del cuadro de dobles de Roma.

El marplatense, número 4 del ranking mundial de dobles, y el catalán le ganaron a la pareja conformada por el croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares por 4-6, 7-6 (9-7) y 10-6 en la cancha número 2 del Foro Itálico.

Osaka no jugará en Roland Garros

La tenista japonesa Naomi Osaka, reciente campeona del US Open, anunció que no tomará parte de la próxima edición de Roland Garros, el tercer torneo de Grand Slam de 2020 que comenzará a fin de mes, debido a problemas físicos y a que no está debidamente preparada aún para jugar en superficie de polvo de ladrillo.

Osaka, de 22 años, se consagró campeona del US Open el 12 de septiembre último y escaló hasta el tercer puesto del ranking mundial de la WTA, detrás de la australiana Ashleigh Barty (1) y la rumana Simona Halep (2).