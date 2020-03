Para Scola, "hoy Alberto es tu Ginóbili, tu Messi, tu Maradona"

El basquetbolista Luis Scola, campeón olímpico en Atenas 2004, destacó que el presidente argentino, Alberto Fernández, es "ahora" el Manu Ginóbili del país y que "todos" son sus hinchas para que le vaya "bien" contra el coronavirus.

"Alberto Fernández es ahora tu Manu Ginóbili, tu Lionel Messi, tu Maradona y todos somos sus hinchas para que le vaya bien. Yo creo que las medidas tomadas están buenas y que no es momento de hacer banderas políticas", enalteció Scola.

"Tenemos que pensar que en Argentina pasará algo similar a España, Italia, Alemania y Francia, con la ventaja de haber visto el diario del lunes y la desventaja de no contar con el respaldo económico y cultural", analizó sobre el desenvolvimiento de la pandemia.

Además, Scola reconoció en la nota con Club Octubre 947: "Es una situación complicada porque mucha gente ve cómo se le desmorona todo lo construido y con el paso de los días es complicado pero depende de nosotros. Es claro que muchos perderán dinero".

Scola, como capitán del seleccionado argentino de básquetbol, pidió por la "unidad de los distintos partidos políticos" y al mismo tiempo pidió "no comparar" a Argentina con potencias como China, Estados Unidos y Corea del Sur.

Sobre su presencia en los Juegos Olímpicos

"Me encantaría jugar en Tokio y que no se hubieran suspendido los Juegos Olímpicos. Si puedo, voy a estar y va a estar buenísimo", apuntó el interno de Olimpia Milano, de Italia.

"Cuando digo que no sé si voy a estar en Tokio, no es porque me estoy debatiendo a ver si tomo una decisión, sino porque no sé si va a haber Tokio y nadie lo sabe. Hay cosas más importantes en las que preocuparse. Es irrelevante saber si yo voy a estar", aseguró.

El ex NBA de los Estados Unidos comentó: "Cuando uno tiene 40 años, un año más es un golpe, las chances de jugar son menos porque en cualquier contexto son menos".

"Me parece desproporcionado que alguien esté pendiente de mi presencia o no en un juego olímpico. Ni siquiera lo pensé y me da la sensación de que mucha gente no toma la misma dimensión que yo sobre el coronavirus", opinó el porteño.

Scola se encuentra en Olimpia Milano, de Italia, en una de las zonas más complicadas por el coronavirus en el país europeo pero se mostró "tranquilo" y haciendo la cuarentena como "pidieron desde el gobierno".

"Todas las mañanas hago las clases online con mis hijos y al terminar les hago el almuerzo. Obviamente es una situación complicada en la que nos vemos obligados a estar encerrados", concluyó.