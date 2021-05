Para la NBA, Campazzo dio la mejor asistencia de la temporada

En su primera experiencia en la liga de básquet más importante del mundo, Facundo Campazzo no sólo estuvo a la altura, sino que se ganó el cariño y la admiración jugadores, entrenadores y periodistas especializados de Norteamérica. Como hecho que comprueba lo que logró el jugador de los Denver Nuggets, tres de sus asistencias quedaron en el top ten de las mejores de la temporada, obteniendo, además, el primer lugar.

El base de la Selección argentina fue de menor a mayor. Arrancó con pocos minutos en cancha, incluso en varios partidos ni siquiera vio acción, pero con el correr de los juegos se fue ganando el respeto y la admiración de todos. Incluso, tras la lesión de Jamal Murray, terminó quedándose con la titularidad y promediando más de 30 minutos por juego, para muchos, algo impensado por ser su primer año en la NBA.

Con su talento y visión de juego, desplegó algo que es vital hoy en día para el deporte norteamericano: show. Campazzo con sus asistencias de lujo, ha despertado el interés de los fanáticos por verlo en la cancha.

Según un ranking de la NBA, tres asistencias del cordobés fueron elegidas dentro del top ten, incluyendo el puesto 1. La ganadora la dio en el triunfo de los Nuggets por 111 a 106 ante Portland Trial Blazers a fines de febrero. El cordobés rompió hacia adentro y amagó a encarar al aro entre tres rivales, pero sacó la pelota hacia atrás, sin mirar, y se la sirvió a Zeke Nnaji, que convirtió un triple.

La cuarta ubicación también le pertenece al argentino. Fue ante Oklahoma City Thunder antes de la llegada de Gabriel Deck, Facu se iba recto al aro pero asistió de espaldas pasando la pelota por entre sus piernas y Monte Morris convirtió.

Una asistencia más de su autoría quedó en el top ten, en el puesto nueve para ser más precisos. La víctima fue Dallas Mavericks, donde pasó la pelota de caño a un rival y dejó solo a JaMychal Green.

Bolmaro, cada vez más cerca de dar el paso a la NBA

Leandro Bolmaro, luego de ser elegido en el último Draft NBA en el puesto 23 de la primera ronda por los New York Knicks, y a posterior traspasado a Minnesota Timberwolves, en noviembre decidió seguir un año más en Barcelona para agarrar un poco más de ritmo y experiencia. Sin embargo, ahora parece ser el momento de viajar a Estados Unidos. El presidente de la franquicia de Minnesota, Gersson Rosas, declaró: "Vamos a seguir las conversaciones pero es un jugador que valoramos mucho y es muy importante para nosotros. Ojalá que tenga la oportunidad de jugar Timberwolves".

Arrancan los Play - in

Un formato muy criticado pero que parece que llegó para quedarse. Los equipos que concluyeron la Fase Regular en los puestos 7, 8, 9 y 10 de cada Conferencia, pelearán por dos lugares en los Playoffs. El equipo 7º se medirá con el 8º y el 9º hará lo propio ante el 10º.

El ganador del duelo 7º vs 8º se meterá directamente en la post temporada. El ganador del duelo 9º y 10º jugará un último partido mientras que el perdedor quedará eliminado. Finalmente, el perdedor del duelo 7º vs 8º chocará ante el ganador del juego 9º vs 10º en búsqueda de la última plaza.

Conferencia Este: Boston Celtics (7) vs Whashington Wizards (8) - Indiana Pacers (9) vs Charlotte Hornets (10)

Conferencia Oeste: Los Angeles Lakers (7) vs Golden State Warriors (8) - Memphis Grizzlies (9) vs San Antonio Spurs (10)