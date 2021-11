Palermo recordó a Maradona y se quebró en vivo: "No puedo aceptarlo"

Martín Palermo entabló una gran amistad con Diego Armando Maradona. Desde su llegada a Boca (en la cual mucho tuvo que ver el Diez), fueron muy cercanos y el exdelantero nunca olvidará la convocatoria al mundial de Sudáfrica y su único tanto, el cual se lo convirtió a Grecia. Este martes se quebró al recordarlo, cuando le consultaron por él en una nota en vivo.

En el medio de la entrevista para la señal TNT Sports, Palermo no contuvo las lágrimas al pensar en Diego y su partida, hace casi un año: "Es algo que no puedo aceptarlo. No tengo palabras de lo que para mí es Diego. Es todo".

Y agregó: "Es verlo en una foto y me duele el alma. Es un dolor inmenso. Yo soy así desde lo sentimental, me nombrás a Diego y es como si me faltara una parte mía. Como también cuando se fue mi hijo, y son dos cosas que extraño mucho. Lo tengo presente siempre", sentenció.

Pero no sólo Palermo le debe mucho a Maradona, sino que es recíproco, no sólo por las alegrías que le dio a Boca Juniors, el club de sus amores, sino que fue su salvador en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, cuando Martín anotó bajo la lluvia, su histórico gol sobre la hora ante Perú, que prácticamente sentenció la clasificación. Y una palomita inolvidable de D10s.

El próximo 25 de noviembre se cumplirá un año de la partida física de Maradona, aunque sigue más vigente que nunca, en cada estadio, en cada canción, en cada mural, a lo largo y a lo ancho del país y el mundo.