Palabras de un emblema del Barcelona: "Lloré por la salida de Messi"

El mundo se ha paralizado tras la salida de Lionel Messi del Barcelona y su llegada al Paris Saint Germain. Ese cambio radical e inesperado dejó boquiabierto a más de uno, que también ha llorado por su partida. El ex jugador de FC Barcelona y Elche, Juan Manuel Asensi, toda una autoridad en el club Blaugrana que vistió la camiseta de su selección en el Mundial de Argentina de 1978, habló Cruyff y del futuro del fútbol español tras la salida de Lio, con El Ciudadano.

-Siendo un emblemático en el Barsa, ¿Como le cayó la salida del argentino?

- Estoy shockeado por la salida del Lionel. No caigo todavía y han pasado un mes y medio ya. A Messi lo vi cuando llegó a los 13 años porque estaba en la junta directiva. Creía que iba a acabar en el Barcelona pero ha sido un paro. El propio Messi ha quedado fundido mentalmente, fijate que el último fin de semana regresó a Barcelona. No se lo esperaba ni él ni nadie. El hincha no lo asimilará porque cuando vea que falta el número 10 sufrirá. Pasará mucho tiempo para asimilar este fuerte dolor que tengo por la salida del argentino. ¿Qué jugador vendrá para borrar la imagen de Messi? No hay nadie en el mundo. A Messi no lo vamos a olvidar nunca.

- ¿Ha llorado por la partida de Messi ?

-Si, ya he llorado bastante. Y lo harán los hinchas, también. La gente que dirige el futbol en España cree que lo hace bien y estropea todo. No solamente han perjudicado a Barcelona y a Messi sino al fútbol español. Que Lionel no juegue más es duro para todas las partes que componen el fútbol. No está Cristiano. Se marchó Messi. Se van a ir todos y esto perjudica al deporte español.

- ¿Quién es culpable por la salida de Messi de esta manera?

-La Liga local no ha querido aflojar en sus criterios, que sea para todos por igual y eso está muy mal. Es una equivocación porque no todos son iguales, sino sería todo muy monótono. Creo que falta esa flexibilidad. Me acuerdo de que en una época a España no venían a jugar los extranjeros porque teníamos convenios muy duros e impuestos altos. Hasta que el gobierno se metió y bajaron los impuestos. Empezaron a venir todas las estrellas y hemos sido el mejor fútbol del planeta. Ahora, estamos retrocediendo a esa época. No me digan que todos deberían ser iguales, porque hay clubes que no están al mismo nivel que el Barsa, el Real Madrid, el Atlético, el Valencia, etc. Hay que ser realista. Acá, cada uno quiere ser el rey de su casa y que nadie le toque. Así no vamos a ningún lado. O nos ponemos de acuerdo las tres entidades que llevan adelante el fútbol español o se va todo al carajo.

- ¿Entendió la razón que dio Laporta por la no continuidad del argentino?

Si. Yo a Messi lo adoro y hubiera dado la vida para que se quedara. El chico se bajó la mitad de su salario. ¿Qué más quieres? Hizo el esfuerzo de bajarse esa cantidad de dinero. El estamento oficial del fútbol español debe ser elástico sino de esa manera iremos poco a poco a jugar con juveniles y chavales que suben de las categorías menores.

- ¿Se merece Messi una salida de esta manera?

- No, claro que no. A Messi hay que ponerle una bandeja de oro y que la pise cuando quiera. Se fue por la puerta grande. Laporta lo quiere mucho pero no ha podido retenerlo, porque no hay elasticidad en el fútbol español.

- ¿Deben hacerle un monumento en la puerta del estadio?

-La puerta número 10 debería llamarse Lionel Messi. Y además, deberían construir un monumento suyo. Hicieron bien en retirar la camiseta 10. Ningún jugador actual se atreve a coger esa casaca, es una cosa sagrada. Estuvo 16 años dando gloria y ganándolo todo. El que coja esa camiseta tiene que superar a Lionel y hoy no existe un jugador superior a él. Hay que quitar la camiseta y guardarla para siempre.

- ¿Ve factible que se adapte al fútbol francés?

-Ir a la liga francesa es mucho mejor para él que la Premier League. Francia es un país bonito. Esta con su amigo Neymar. Si se queda Mbappe será un equipazo terrible. El futbol francés a Messi le va muy bien y encajará a la perfección. Disfrutará más en Francia que en Inglaterra.

- ¿Ha tocado fondo el Barsa?

- Si, yo creo que sí. El Barcelona tocó fondo y la va a pasar mal. Ahora, tiene que reconstruir un nuevo equipo y le costará. El plantel que lo ha ganado todo en 10 años con Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Suarez se ha acabado. ¿A quién vas a poner para que la gente se olvide de eso? Pasará un tiempo largo para que el barca recupere la fuerza, la parte económica y social para salir adelante.

- Entonces, ¿Se terminó la era más importante del Barcelona tras la salida de Messi?

-Si, se acabó la etapa del plantel que lo ha ganado todo, porque se ha ido su baluarte principal que era el que mantenía el orgullo. Sin él, ya no es nada. Se fueron los que ponían al equipo 100 por cien arriba. Y se acabó todo lo lindo del barsa.

- ¿Qué recuerda de su paso por el Barcelona?

-Lo recuerdo todo. Piensa que llegué a los 19 años y me marché a los 30. Toda una vida deportiva en el club. Una experiencia extraordinaria y no la olvidaré nunca. Es mi segunda casa.

- ¿Cuál es el primer recuerdo que se le viene a la mente?

-Mi primer partido con el Barcelona y el día de la firma del contrato cuando pasé del Elche al Barca. Estuvieron mis padres y ese momento fue muy emocionante para mí. Un chaval jovencito del Alicante firmaba por el Barcelona que en aquella época era muy llamativo.

- ¿Cuál era su fuerte como mediocampista?

- La pegada y la llegada al gol. He metido 130 goles y casi siempre entraba por el segundo palo. Siempre llegaba al descubierto. La mayoría iba hacia el punto de penalti y yo aprovechaba para ir al segundo palo.

- ¿En qué mediocampista se ve reflejado hoy en día?

- Me acuerdo de Ronald Koeman en una época en el barca y de Johan Neeskens, que fue mi compañero. Juntos teníamos que trabajar bastante en el centro del campo porque no te permitían mover el balón. De esta manera, tenías que correr mucho y pasar el balón muy rápido para poder llegar al área rival.

- Sus momentos estelares fueron en la Liga 1973/74, en el que jugó absolutamente todos los partidos en el equipo campeón. ¿Qué tenía ese equipo que fue de los mejores

de la historia del Barcelona?

- Teníamos un equipazo pero estábamos en un momento que no encontrábamos nuestro sitio hasta que llegó Johan Cruyff. Antes de su llegada, éramos los penúltimos de la liga. Cuando arribó, nos influyó bastante su fuerza y alegría porque era un crack, un jugador diferente. Si viene un tipo así y no está rodeado de buenos jugadores, el crack se muere. Pero teníamos un equipazo y junto a Johan marcamos diferencia.

- ¿Como era jugar al lado de Cruyff?

-Era muy exigente. Tenías que estar a su altura para jugar al lado del número uno. Debías pelear y luchar en el equipo para no estar alejado de ese crack. Solamente con su presencia, nos influyó esa moral de trabajar a tope, de entrega máxima, encima nos correspondió con su fútbol y manera de jugar. Y esto provocó que el Barca tomará aire de equipo campeón y nos fuéramos arriba.

- ¿Se produjo una revolución por la llegada de Cruyff?

- Se produjo una revolución en Barcelona, la afición se volvía loca. Tener en aquella época a Johan siendo el número 1 es como cuando estaba Messi, que ya se ha marchado. Hubo buenos jugadores pero nunca un estandarte como Cruyff. Eso influyó muchísimo en el público y en los jugadores también. Nos enseñó a jugar de la manera que lo hacia la selección de Holanda del 70´. Luego, llegó Rinus Michels y aprendimos a sacrificarnos más y ver un juego más moderno. Esa fue la revolución de ese año.

- Eligen a Cruyff como uno de los tres mejores jugadores de la historia del fútbol. ¿Para usted, está en el podio?

-Si, mi podio sería Johan, Ladislao Kubala y Messi. En cuarto lugar, Maradona que marcó una época en Barcelona y fue muy grande también. Diego arrasó porque era el número uno en su época y no había quien lo parara. Un jugador extraordinario y un ídolo mundial, en el Barca se lo ha querido mucho. El argentino se esforzaba bastante y técnicamente era un dotado. Maradona quería mucho al club. Hubo partidos que se lo castigaba muy duro. La suerte que tuve en esta vida es que pude ver jugar a Diego y a Messi, dos grandes futbolistas de la historia. Con esto me doy por satisfecho, porque observé a los dos mejores del mundo.

- ¿Vio alguna similitud entre Pelé y Maradona?

- Que uno es más alto que el otro (risas). Son dos fuera de serie. Eran bestiales. Cuando observo un jugador de esta categoría me paro a disfrutar de ellos.