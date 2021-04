Otro argentino en la mira de una franquicia NBA

Los rumores de los últimos días fueron confirmados por Claudio Villanueva, representante del basquetbolista Luca Vildoza. La reconocida franquicia de los New York Knicks viene siguiendo desde hace un tiempo al argentino y podría emigrar a la liga más importante del mundo como ya lo hicieron Facundo Campazzo (Denver Nuggets) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder).

"Nueva York le está siguiendo pero lo tomamos con naturalidad. Luca no se ha puesto en la cabeza jugar sí o sí en la NBA, a diferencia de Facundo (Campazzo), que me dijo que sí en marzo. Luca está cómodo en el Baskonia, tiene un buen contrato y dos años mas allí. Si no pasa nada, seguirá con ese contrato. Si viene una oferta interesante de la NBA, se analizará" expresó Villanueva en diálogo con UCU Radio, confirmando el interés pero poniendo paños fríos a la situación.

Además, el agente recalcó que Vildoza "tuvo que parar (de jugar) porque llegó a un límite de dolor que era insoportable. Ha jugado infiltrado y, si no lo vas curando, se hace crónico. Desde hace más de dos meses, está compitiendo con ese dolor hasta que en el partido del Murcia decidió parar", indicando que no ve potable el traspaso por el momento pero que sin dudas su representado "encajaría muy bien por sus características en Estados Unidos".

Luca tiene 25 años. debutó en primera con la camiseta de el 2012 y luego emigró en 2017 a España, más precisamente al Baskonia. En la temporada 2019/2020 se consagró campeón de la Liga Endesa, tras vencer en la final al Barcelona (69 a 67) y el base fue decisivo al meter el último doble a falta de pocos segundos del final. Con esa brillante actuación (17 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes y 20 de valoración) se llevó el premio MVP de la final y despertó el interés de varios equipos, entre ellos, en franquicias NBA.