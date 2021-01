Oldrá, sin cassette: “Tenemos que buscar jerarquía, ya no se puede inventar nada”

A pocas horas de jugar su último compromiso en la Copa Diego Maradona, Godoy Cruz espera la llegada de Sebastián Méndez para hacerse cargo del plantel principal que hoy dirige interinamente Daniel Oldrá.

Justamente el Gato, habló en el programa radial Estación Godoy Cruz y se refirió a la gran oportunidad que tendrá el club en el próximo mercado de pases, para poder salir adelante: “Sebastián (Méndez) es un tipo terrenal y con mucho temperamento, viene justo para este momento. De todas maneras, hay que traer varios refuerzos. Tenemos un plantel joven y si logramos armar un equipo con cinco o seis jugadores grandes y con jerarquía, estos chicos pueden explotar”.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Oldrá continuó: “Venimos padeciendo un año y medio de situaciones como estas, de falta de experiencia. Dios nos ha dado una posibilidad más y si no la sabemos aprovechar somos unos boludos. Es una realidad. Tienen que llegar esos cinco o seis jugadores que nos hacen falta para empezar a armar una estructura”.

“Se desarmó una base importante de jugadores cuando se fue Diego Dabove. Después no pudimos armar nada concreto, pasaron muchos entrenadores y así se hace muy difícil. Hemos charlado con Mansur que necesitamos dos defensores, dos volantes y dos delanteros. La columna vertebral. Ahora tenemos que buscar jerarquía y de verdad. Ya no se puede inventar nada, algunas veces salió bien porque justamente teníamos un equipo, una estructura. Si conseguimos esa jerarquía, se van a consolidar los chicos que hoy tenemos”, puntualizó el ídolo Bodeguero.

En otro pasaje de la entrevista, se le preguntó al Gato por su visión del fútbol actual y él hizo principal hincapié en los directores técnicos: “Hay cosas que en el fútbol no van a cambiar nunca. La pelota va a ser siempre igual, los rebotes también. Después se pueden inventar cosas nuevas, podés ir a presionar de mil formas, pero a partir de los rebotes y de recuperar la pelota, se empiezan a ganar los partidos, por más estrategias y sistemas que propongas. Hoy se le da más importancia a los entrenadores que a los futbolistas, entonces nos estamos quedando con pocos buenos jugadores. Se ha perdido frescura y talento, y cada vez hay peores partidos”.

Y acotó que “ser entrenador de fútbol es ser rehén de un sistema y de los jugadores. Siempre lo dije, no me siento feliz, sino me hubiera dedicado solamente a dirigir”.

Por último, le dedicó sentidas palabras de Luciano Pizarro y al Morro Santiago García: “Pizarro es el jugador más parecido a Enzo Pérez que tenemos en Godoy Cruz. Pasó muchas cosas feas y la verdad que es un pibe tremendamente humilde y tiene todas las condiciones para ser uno de los mejores volantes del fútbol argentino”.

“Santiago García es el último ídolo del club. Creo es una persona tan importante que para mí no se va por la puerta de atrás, porque la gente lo quiere. Después hay cuestiones personales pero que no empaña lo que él es y, más que nada, se merece el respeto de todos los que amamos el fútbol”, finalizó Oldrá.

Godoy Cruz visitará el próximo sábado a las 19:20 hs a Vélez, en la última fecha de la Zona Complementación "B" de la Copa Diego Maradona. Será el último partido del Tomba y luego vendrá un receso hasta mediados de febrero, cuando inicie el próximo certamen.