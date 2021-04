Ola de contagios de COVID-19: el fútbol vuelve a fase 1

Si bien hay un aluvión de contagios en el fútbol de Argentina, por el momento, la Copa de la Liga Profesional de Fútbol no se suspenderá pero si se confirmó que por decisión del Comité Ejecutivo de AFA el fútbol vuelva a fase 1.Con este retroceso los jugadores van a entrenar en su auto, no concentran y no se bañan en el club, entre otras medidas.

Ahora los equipos deben retomar las burbujas y ajustarse nuevamente a los protocolos de sanidad ante el aumento de los casos positivos de Coronavirus, en medio de la segunda ola que azota al mundo.

"Es imposible parar el campeonato porque no hay fechas y venimos de un año muy duro en lo económico", dijo Nicolás Russo, presidente de Lanús y vocal en AFA.

Y agregó en medio de las explicaciones por las cuales no se interrumpirá el fútbol, el presidente del Granate fue categórico. "Nosotros teníamos 28 mil socios y hoy solo 9.500 pagan la cuota. Imaginate volver a parar todo esto. Es imposible",indicó en la puerta de AFA.

Las medidas serán las mismas que había el 10 de agosto de 2020, cuando se reanudaron los entrenamientos. Los jugadores dejarán de concentrar, irán a las prácticas por sus propios medios con la ropa de entrenamiento y no se utilizarán instalaciones comunes ni vestuarios.

Sin embargo, la pelota no se va a parar, ya que la presión de la televisión más las complicaciones de calendario porque en junio se jugará la Copa América en Argentina y en Colombia, hacen imposible que se detenga el fútbol.

Brote de contagios

Independiente, Banfield, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Sarmiento de Junín, son los equipos que han registrado positivos de forma masiva en los últimas días por lo que se analizó las suspensión y se decidió tomar medidas extremas de cuidado.



El positivo de este martes de Julio César Falcioni, entrenador de Independiente, visibilizó una cuestión que le pegó de lleno a su colega Mario Sciacqua (Sarmiento) y que terminó con su internación por una semana.



A la masividad de contagios en los equipos grandes se le suma que Falcioni es paciente de riesgo por haber transitado un cáncer de laringe.



Además del director técnico, Independiente perdió a Sebastián Sosa -figura clave-, Domingo Blanco, Luis Segovia, Ezequiel Muñoz y se aislaron preventivamente por ser contactos estrechos los juveniles Juan Ignacio Pacchini, Patricio Ostachuk y Thomas Ortega, quien ingresó ante Talleres y es considerado como una de las opciones para la defensa.



De esta manera, diezmado, llegará el "Rojo" al clásico de Avellaneda de este sábado a las 21:10 contra Racing, que padeció lo mismo en diferentes jornadas semanas atrás, en las que no pudo contar con Gabriel Arias, Lorenzo Melgarejo, Mauricio Martínez, Eugenio Mena, Lucas Orban, Marcelo Díaz, Leonardo Sigali, Alexis Soto, Gastón Gómez, Gabriel Arias, Tiago Banega y Carlos Alcaraz.



En el caso de Racing, los casos fueron en diferentes semanas y se disimularon más las ausencias, como sucedió con Argentinos Juniors.



Pero los ejemplos de Gimnasia -perdió 4-2 con Lanús- y de Banfield -2 a 2 ante Estudiantes-, con 16 casos cada uno, y Sarmiento de Junín (3-1 a Defensa y Justicia y 0-0 con Unión), con 20 positivos, encendieron las alarmas en las últimas semanas.



En total van 120 contagios en el campeonato y solamente siete equipos no padecieron alguna baja desde mediados de febrero.



Relajación en los protocolos

El médico de la Liga Profesional de Fútbol, Alejandro Roncoroni sostuvo en TyC Sports que el principal asunto es el "relajamiento de protocolos".



Y la razón se la dieron algunos ejemplos, como el de Sosa frente a Talleres de Córdoba, que viajó con síntomas y no le informó a su cuerpo técnico. La cuestión saltó cuando brindó una nota a un medio uruguayo, bajo el argumento de cómo tuvo en México ya no volvería a tener.



Lo mismo sucedió al sacarse fotos con los jugadores, con hinchas que se presentan en las puertas de los hoteles o en los banderazos, que son de alto riesgo por la ausencia de medidas protocolares como la falta de barbijo y de distanciamiento social.

Dentro de las actitudes que generaron polémica se encuentra Carlos Tevez luego del video que se filtró en las últimas horas, en el que capitán, figura y referente del plantel de Boca, organizó una fiesta para su hija y se lo vio sin ningún cuidado.

En las imágenes se puede apreciar al delantero cantando junto a una banda de cumbia y gritando, con un completo desconocimiento de que el coronavirus se contagia por aire como vía principal, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Cuando se tienen síntomas lo primero que hay que hacer es comunicarlo al médico, en cualquier actividad, porque ésa es la única forma para intervenir a tiempo, hisopar, aislar y evitar contagios. Pero si no avisás, los médicos no pueden hacer nada", apuntó Roncoroni.