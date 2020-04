Noche de box, una novela para combatir la pandemia

Se ríe cuando le preguntamos si es una suerte de ‘influencer del humor’. Es que quien sigue diariamente las publicaciones en su cuenta de Facebook sabrá qué tipo de utilización le da a esa red social. A través del ‘feis’ expresa su humor jugando con personajes del ayer y con actualidad aún con temas de los más neurálgicos. Esa suerte de “realismo disparatado” como él mismo lo define, es el que lo decidió a escribir su primera novela humorística. El hombre en cuestión se llama Oski Murúa, alias Capitán Pastafrola.

Escritor, hincha de la Lepra, estudiante de la escuela de cine. Teniendo en cuenta que no se banca mucho los subtitulados para sus actividades podríamos definirlo simplemente un cultor del arte.

Pero bueno, vamos al grano. El libro en cuestión se llama Noche de box, una denominación que es la clave de la novela. Como lo dice Oski es una novela de humor, pero también hay un detalle interesante. En el título se deja adivinar un guiño a la mirada de Leonardo Favio con respecto al arte callejero, a lo esencialmente popular.

Y si bien la idea no es spoilear, el Capitán Pastafrola nos da algunas claves de su primera novela.

“Es una novela de 160 páginas, fue deliberado. No quería que fuese tan largo. La historia es de un grupo de amigos que le hace el aguante a uno de ellos que se enamoró de una chica. Los amigos tienen que armar una pelea en una semana para que la piba se sorprenda. Una puesta en escena; buscarle el rival, el lugar, la publicidad para que la chica vea y vaya a verlo y así ayudar que le dé el sí final”, describe.

El terreno en el que se mueve es el que mejor conoce: “Es una excusa el argumento, los cañones apuntan a que esté de manifiesto el lenguaje humorístico. No podría hacer nada que no fuese humorístico, no me saldría salvo que sea por encargo. Es el objetivo final, el humor es la forma artística más genuina, porque creo que es lo que se parece más al arte. Siempre corrido de la realidad y con un elemento que no encaja en la realidad”, agrega desde un mensaje de WhatsApp.

Así aparecen animales que hablan y tipos que hablan con animales, aunque tiene en claro que no quiere irse al pasto con ello. “La novela te da margen y espacio y podés incurrir bastante en elementos que te lleven al humor, al realismo delirante, al absurdo o la poesía. Hay licencias que me tomo, tampoco me voy a la mierda ni mi intención es desafiar al lector con aquello de: ‘yo soy genial y vos sos un boludo’. Quiero divertirme pero también quiero que se divierta y darle algunas coordenadas para que no se pierda.

“Utilizo la palabra box. Favio contaba en un reportaje sobre Gatica que conocía ese mundo, y me mató de emoción. Esos carteles que se hacen para esos eventos yo los he visto en muchos lugares de Argentina. Eso de noche de box, tiene como una connotación con lo de cena baile, suena hasta parecido. Si bien la novela no pone el acento en ese mundo sí lo roza. Ese mundo lo conozco, el de los periodistas, el olor en el ring, todo ese ritual a mí me fascina”, cuenta Murúa. “El homenaje más profundo que le puedo hacer a ese mundo del box es el título, porque en la novela lo toco de refilón”, enfatiza.

Oscar Murúa se calza los guantes, se sube al ring y le da pelea a la pandemia con su humor de cuna y construido en tardes y noches de fóbal y amigos, en las calles del Sur godoicruceño y el Norte lujanino.

Algunos datos

Noche de box es de la editorial Glifo, a cargo de Germán Mémoli. Como buen leproso, Murúa bromea que no podía haber otra manera de editar su primera novela, primero por ser un emprendimiento independiente, y por tratarse su titular de un apellido tan caro al sentimiento azul.

El prólogo es de Laura Valdivieso, la contratapa tiene palabras de Graciela Carbajosa y el arte de tapa pertenece a Lorena Rosas.

Las preventas se hacen por encargo a través de su whatsApp: 261 658-0045.