No habrá Sudamericano Sub 20 y Sub 17 por culpa del coronavirus

El Consejo Directivo de la Conmebol decidió cancelar los campeonatos Sudamericanos Sub 20 y Sub 17 clasificatorios para los Mundiales de las categorías, teniendo en cuenta la determinación de FIFA de anular los torneos ecuménicos juveniles previstos para el 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Teniendo en cuenta la decisión de la FIFA de cancelar las ediciones 2021 de los Campeonatos Mundiales Sub 17 y Sub 20 respectivamente, el Consejo de la Conmebol ha decidido cancelar los campeonatos clasificatorios a ambos Mundiales", indica en un comunicado la Confederación Sudamericana de Fútbol.

No obstante, la Conmebol, a través de su Dirección de Competiciones de Selecciones, asumió la determinación de jugar, en el segundo semestre del 2021, ambos Campeonatos Sudamericanos, Sub 20 y Sub 17, con el objetivo de generar y potenciar el desarrollo de estos equipos a través de torneos internacionales y de que esta generación de jugadores tenga la oportunidad de competir al nivel continental.

El Sudamericano Sub 20 estaba previsto jugarse en Colombia, del 2 al 27 de febrero del 2021; mientras que el Sub 17 se iba a desarrollar en Ecuador, entre el 31 de marzo y 25 de abril del año venidero.

En tanto, los Mundiales iban a llevarse a cabo, el Sub 20 en Indonesia, del 20 de mayo al 12 de junio del año próximo, y el Sub 17 en Perú, desde el 5 hasta el 27 de octubre del 2021.