Nicolino Felipe Locche: "Nos causó impotencia ver su imagen en el piso"

Nicolino Felipe Locche, hijo del histórico boxeador mendocino, Nicolino Locche, habló luego de que se conocieran los daños que sufrió la estatua en honor a su padre, ubicada en el parque que lleva el nombre del Intocable.

El lamentable hecho sucedió durante la noche del domingo cuando los responsables del hecho hicieron caer y rompieron el monumento al boxeador ubicado en calle Perú a metros de Videla Correa. Los daños que ocasionó la caída de la escultura se notaron a simple vista en gran parte de la obra y desde la Municipalidad de Mendoza repudiaron los hechos manifestando el "rechazo a este tipo de actos de barbarie e insta a los transeúntes a cuidar los monumentos y hacer un buen uso de los espacios públicos de la Ciudad".

Frente a esto, el hijo del deportista mendocino expresó: "Nos causó mucha impotencia y mucha bronca ver esa imagen de mi viejo en el piso pero lo que no logro entender es cómo hay gente con la mente tan chica que no entienden que todo lo público la hacemos todos".

En cuanto a quienes hicieron estos actos, Locche resaltó que "lo más probables es que quien lo haya roto ni siquiera debe saber de la historia deportiva de mi padre. No debe haber visto nada y por eso no me sorprende".

"Esperemos que se pueda solucionar y que no se vuelve a repetir, porque tener un espacio lindo donde la gente se pueda divertir y aprovechar. Imagino que se va a solucionar" sostuvo a la hora de responder sobre qué ocurrirá con los daños que sufrió la escultura del Intocable.