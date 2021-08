Nicolás Sánchez y su vuelta al Tomba: “Me ilusiona el equipo actual”

Nicolás Sánchez dejó un grato recuerdo en Godoy Cruz, sobre todo con una histórica dupla con Leonardo Sigali. Luego de pasar por Racing donde ganó un título (2014) y finalmente por México, siendo multicampeón en los Rayados de Monterrey, decidió volver a la Bodega para un nuevo ciclo.

“Todavía estoy en México. Tengo vuelo para el 14 de agosto y espero llegar lo más antes posible a Mendoza”, expresó el zaguero central en diálogo con el programa radial Estación Godoy Cruz.

El defensor de 35 años, resaltó que “pensaba en retirarme en Nueva Chicago y vivir luego en Mendoza. La vida va cambiando mes a mes y más en la de un futbolista. Fueron momentos de decisiones importantes y estoy convencido de que es la mejor opción volver a Godoy Cruz”.

Ante la consulta de cómo se dio su regreso, expresó que “la oportunidad se presentó antes de que yo llegara a Monterrey. Tenía pensado vivir un tiempo más en México, pero no a cualquier costo, porque primero está mi familia. Hubo otras opciones, pero creo que lo mejor es volver a Mendoza, un lugar donde sé que me quieren mucho”.

Y agregó: “Supieron esperarme en el club, tanto el Gallego (Méndez) como Pepe (José Mansur), algo que valoro muchísimo. Ahora deseo llegar y adaptarme rápido al plantel, donde conozco a varios de los futbolistas”.

Finalmente, y sobre la actualidad del equipo, sentenció: “Vi los partidos desde que cerré la incorporación con el club. Me gustó mucho, hay cosas interesantes y creo que el último partido no era para perderlo. De todas maneras, sé que así es el fútbol. Hay buen material y eso me ilusiona”.