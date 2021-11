Nicolás Sánchez: “Me ilusiono con estar en la Copa Argentina"

Nicolás Sánchez aún no ha podido comenzar oficialmente su segundo ciclo en Godoy Cruz. Debido a lesiones, el zaguero central tuvo que arrancar de cero en su recuperación y en las últimas semanas, se incorporó al equipo de reserva. Según sus propias palabras, ya está a disposición de Diego Flores para lo que venta, tanto torneo como la Copa Argentina.

“Me siento muy bien, estoy contento, jugué tres partidos en reserva y ya estoy entrenando a la par de mis compañeros. Vine para jugar y para aportar desde mi lugar, así que deseo estar cuando el DT me necesite”, resaltó Sánchez en diálogo con el programa Estación Godoy Cruz.

Sobre el presente del equipo, opinó: “Viendo los partidos desde afuera, el equipo ha sorprendido, pero no para adentro del grupo. Creo que, salvo el partido contra San Lorenzo, siempre Godoy Cruz ha estado a la altura, ganando muy bien algunos juegos y en otros donde mereció y no se pudo. No hay que olvidarse que somos un equipo en formación”.

Y agregó: “En el debe, siguen estando las fallas en las pelotas paradas. Pero en el resto, lo veo muy bien, ha habido altibajos como les sucede a todos los equipos”.

En lo que respecta a su posición (defensor central) hoy hay una gran competencia entre él, Leonel González, Gianluca Ferrari, Néstor Breitenbruch y Guillermo Ortiz, aunque ninguno termina de afianzarse como titular: “No es simple encontrar una unión en una zaga central. Lleva tiempo. Le cuesta a Godoy Cruz y a otros equipos también. Todo está en el trabajo en la semana y en la confianza del entrenador. Diego (Flores) está haciendo un gran trabajo, nos trata a todos por igual”.

Finalmente, y ante la consulta si se ve en el equipo titular del 1 de diciembre, cuando Godoy Cruz se enfrente a Talleres por la semifinal de la Copa Argentina, sentenció: “Me ilusiono siempre. Quiero estar y más ahora que estoy a la par de mis compañeros. Diego verá si me necesita para ese día y aportaré desde donde sea, adentro o afuera de la cancha, porque yo quiero lo mejor para Godoy Cruz, que en este caso es llegar a la final”.