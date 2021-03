Nicolás Popón, el nuevo líder del básquet de Mendoza

Tras haber ganado una dura elección (17 a 14) el pasado 18 de marzo ante Julio Delgado, candidato oficialista, Nicolás Popón habló con El Ciudadano y contó cuáles son sus expectativas de acá en adelante, donde adelantó que su principal misión es lograr la unidad en el básquet mendocino, ya que en el último tiempo, intereses personales se impusieron ante el bien común.

Hombre del club Banco Mendoza, consiguió el apoyo de clubes importantes e históricos como Atenas, Rivadavia, Andes Talleres, Anzorena y Macabi, y en una reñida votación y con polémicas en el medio, se quedó con el sillón que ocupó desde 2012 hasta la fecha Ricardo Oyarce.

-¿Cómo se viven estos primeros días como presidente de la Federación?

-La verdad que muy contento, fueron varios meses de trabajo y así y todo ganamos por tres votos. Así que feliz y esperando para asumir y tratar de cumplir todo lo que nos hemos propuesto en campaña.

-¿Y cuáles serían, en líneas generales, esos desafíos?

-El eslogan de nuestra campaña fue “unidos por el básquet”. Actualmente estamos atravesando una gran grieta en el básquet de Mendoza. Lo que intentamos fue unirnos y es por eso que en nuestra lista hay personas del oficialismo y de la oposición.

En lo que respecta a lo deportivo, queremos empezar ya con los torneos, porque haber estado tanto tiempo parado, nos ha perjudicado a todos, ya sea los clubes, jugadores, cuerpos técnicos o dirigentes. Además, queremos cambiar el método de elegir a los entrenadores de los seleccionados, de hacer otro tipo de proceso, y potenciar el básquetbol femenino. Son algunas de las tantas cosas a las cuáles nos hemos comprometido.

-Hablaste de una grieta en el básquet de Mendoza. ¿Cuál creés que han sido las causas de la misma?

-Mirá, principalmente por intereses personales. La verdad que lamento mucho que sea así, en la última reunión de consejo, previo a la asamblea, estuvimos tres horas y media para ponernos de acuerdo por el día de las elecciones. No nos poníamos de acuerdo ni en eso. Me causó pena por el básquet, y porque después cuando comienzan las reuniones de consejo no somos más de diez u once. Creo que había que terminar con esta grieta y estoy convencido de que lo vamos a lograr.

-¿Qué pasó el día de las elecciones y todo lo que aconteció con la seguridad?

-El básquet no se merecía lo que sucedió. Cuando hablaba de grieta, también hablaba de estas cosas, porque cuando llegué al Club Pacífico y vi que había tres policías y personal de seguridad, que no dejaban entrar a clubes, entre ellos históricos como Atenas, la verdad que fue lamentable. También lamento mucho que la prensa no haya podido entrar.

Foto: Salto Inicial

-Una de las intenciones que tienen es volver rápido con los torneos. Sin embargo, el peligro de una segunda ola de contagios está latente…

-Sí, estamos atentos a todo lo que puede suceder. Pero queremos ser optimistas y tratar de que las competencias se lleven a cabo. Estamos estudiando la posibilidad de jugar sin público, que sería un gran avance. La realidad es que hoy sí se puede jugar, entonces nuestro objetivo es arrancar ya.

-¿Y cuál es la actualidad de los clubes, luego de un 2020 tan complicado?

-Queremos saber cuántos chicos han dejado la actividad en las distintas instituciones. He hablado con algunos clubes y si bien ha mermado la cantidad de chicos, no ha sido tan grande, entonces somos optimistas de que los podemos recuperar rápido. En lo que respecta a los clubes desde lo económico, vamos a tener una transición donde la Superliga no va a tener refuerzos extranjeros por un tiempo, pero tenemos mucho material acá en Mendoza y creemos que lo vamos a compensar con eso. Vamos a tener varios equipos competitivos.

-Hablaste de cambios en los seleccionados provinciales, ¿Cuáles serían?

-Va a haber una comisión de selecciones, integrada por exjugadores con pasado en la Selección de Mendoza y que van a opinar y tener peso en la decisión de los armados de los cuerpos técnicos. Buscamos un periodo largo de tiempo de trabajo en las categorías U13, U15, U17 y U19, no solamente dos semanas antes de los Argentinos.

-¿Cómo calificarías la gestión de Ricardo Oyarce desde su asunción en 2012 hasta este fin de ciclo?

-La gestión ha sido muy buena. Si bien he tenido algunas diferencias con él, tengo que ser objetivo y decir que su paso por la Federación ha sido importante, ayudando a los clubes a fortalecerlos. Hoy creo que nos falta un poco de peso a nivel nacional en cuanto a clubes, solo nos representa Rivadavia, pero Ricardo dejó una marca y que le permitió llegar a la CABB, cosa que no es fácil.

-¿Buscarán ser un nexo entre los clubes para tener más representantes a nivel nacional?

-Sí, por supuesto. Primero hay que fortalecer las bases, ver que los clubes estén en condiciones de superar la pandemia, obtener subsidios y luego sí, queremos recuperar una plaza en la Liga Femenina y al menos sumar tres equipos más o al Torneo Federal o a la Liga Argentina con Rivadavia.