Nelson Acevedo fue presentado oficialmente en Godoy Cruz

Este miércoles, Godoy Cruz Antonio Tomba confirmó, a través de sus redes sociales, la incorporación del volante central Nelson Acevedo, futbolista de amplia trayectoria en primera división. Llega proveniente de Unión de Santa Fe para reforzar una zona neurálgica del campo de juego y en la que tanto le ha costado al Expreso sumar jerarquía.

Acevedo comenzó su carrera profesional en Defensa y Justicia, club en el cual logró el ascenso a primera división en el 2014. En ese mismo año, dio el salto a Racing Club de Avellaneda, donde alcanzó el título de primera (Torneo de Transición) de la mano de Diego Cocca.

Luego intercaló entre Unión y nuevamente Defensa y Justicia, siendo parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2020/2021. A sus casi 33 años (cumple el próximo 11 de julio), llega a la Bodega para sumar toda su experiencia y poder ser uno de los baluartes del equipo dirigido por Sebastián Méndez.

Últimos amistosos de pretemporada:

Godoy Cruz disputó dos encuentros amistosos ante Unión de Santa Fe. En el primero igualó 0 a 0 y en el segundo cayó 2 a 0. Fueron las últimas pruebas antes de iniciar el próximo campeonato. El saldo termina siendo negativo, ya que no pudo ganar ninguno de los cuatro partidos que disputó y además, porque no logró anotar. Este último dato es importante, y es que desde el club no se pensaba contratar delanteros, sin embargo, y teniendo en cuenta estas evaluaciones, es muy probable que se sume un atacante en las próximos días.