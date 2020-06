Natacha Pérez no se guardó nada: “Nos sentimos abandonadas”

El básquetbol femenino vuelve a ser noticia y por hechos negativos. Y es que referentes de Las Gigantes, publicaron y compartieron en las redes sociales, un fuerte comunicado en el que expresaban su descontento por los manejos de parte de la CABB.

La mendocina Natacha Pérez, dialogó con El Ciudadano y comentó: “Me da mucha bronca y lástima que cuando más se difunde nuestro básquet es por noticias negativas, como sucedió en Lima con las camisetas o ahora con esto. Sabemos que impactó nuestro comunicado en las redes sociales y hemos recibido solidaridad y empatía de muchos sectores y personas que no conocemos. Estamos agradecidas a todos”.

La escolta mendocina de 29 años, agregó: “No queremos pelear con nadie. Nunca había sido nuestra intención contar lo que se vive en el básquet femenino, porque no nos parecía el camino. Intentamos hablar, reunirnos, dar todos los pasos correctos. Hoy parece todo negativo, pero se han mejorado muchas cosas en el último tiempo, pero no es ni el 10% de lo que necesitamos. Y ahora tocamos fondo”.

El comunicado de Las Gigantes.

Y continuó: “En estos seis meses nos sentimos muy abandonadas. No solamente con lo de la cancelación de la beca del ENARD, que no tiene nada que ver porque actuó por protocolo, ya que desde la CABB, al no haber ningún proyecto para el básquetbol femenino, automáticamente se cancela la beca. No solamente queremos hablar de lo que vive el seleccionado femenino, sino también en los clubes. Si queremos tener una liga profesional, este no es el camino”.

En las últimas horas, se conoció que la Liga Nacional masculina tendrá un cierre (siempre y cuando el gobierno nacional lo autorice), que será un Súper 8 con los mejores equipos clasificados en la etapa regular y será en una sede a confirmar. Al respecto, Nacha opinó: “Nos dio mucha bronca el comunicado cuando anunciaron que la Liga Femenina no se iba a disputar y la Liga Nacional de varones iba a tener un cierre. Ahora se confirmó que se va a jugar un Súper 8. La Liga Femenina tiene 7 equipos. Yo pregunto, ¿no se podría hacer un súper 7?, ¿Por qué ellos sí y nosotras no? No hay buena predisposición ni interés de conservar nuestro lugar. Nos parece bárbaro que se juegue el masculino, pero también debería pasar lo mismo con nosotras. Hasta se podría integrar las dos ramas y jugar en el mismo lugar”.

Finalmente, la mendocina contó que el abandono que sienten no es de ahora, sino que lo vive desde sus inicios: “Cuando jugaba en Pacífico (Club General San Martín), nos teníamos que amoldar al masculino y a los horarios que sobraban. Siempre el femenino está en la sombra. No se puede trabajar así. El femenino, de esta manera, no va a crecer nunca”.