Un grupo de nadadores de Tierra del Fuego se sumergió en el Canal Beagle, en la ciudad de Ushuaia, donde el agua posee una temperatura de entre 2 y 4°C, para celebrar la llegada del invierno en el marco de la "Fiesta Nacional de la Noche más Larga".

Los deportistas eligieron este modo de sumarse a los clásicos festejos que organiza cada año la ciudad capital como celebración del solsticio de invierno, y que esta vez tienen un desarrollo virtual debido a la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, en El Interactivo, que se emite de lunes a viernes por Facebook y YouTube de El Ciudadano, hablamos con Walther Ruano, referente de la agrupación 'Nadadores de Aguas Frías', quien contó su experiencia. “He acompañado al señor Olmedo a cruzar el canal, después se ha ido hacia el norte en el cruce con Gibraltar. A Zabala no lo conocí pero sé de sus pasos en el canal. Ellos nos incentivaron bastante. Somos un grupo de guardavidas que nos interesamos en esto, el primer cruce fue en el 2004. Después empezamos con la actividad con el grupo. Lo hacemos sin traje de neopreno", aseguró el deportista.

- Dábamos por hecho que se metían con neopreno, pero se meten con mallas.

- "Nosotros decimos que tenemos un sol de plástico, porque brilla pero no calienta nada, menos en invierno. Nosotros vemos a Chile desde donde estamos, cuando hay nubes bajas hay precipitaciones de nieve y está fresco. Ese día que nos metimos estaba a -9 afuera del agua, el agua del canal no baja a más de 2° en pleno invierno, en el verano está a 9 o 10°", contó el nadador.

Y agregó: “No nos metemos tan adentro, con el agua al pecho nadamos. No nadamos como en la costa de Buenos Aires, que nos metemos media hora para adentro. Acá hacemos natación de una hora pero sobre la costa. Es un deporte difícil, extremamos las medidas de seguridad. Porque si nos pasara algo a 200 metros no nos busca nadie. Siempre tenemos esa precaución, el agua es al pecho y siempre con un elemento de flotabilidad: salvavidas, torpedo, boyas y siempre como mínimo dos personas. Afuera necesitamos quien nos asista para cambiarnos la ropa, salimos con los dedos entumecidos, se nos dificulta hablar. Tenemos que tener muchas precauciones".

- En Rusia toman algo de vodka, lo cual no sé si es recomendable. ¿Cómo se preparan ustedes para esto?

- "En Bariloche tenemos la típica foto que la gente se saca con el tonel de whisky. Pero eso no es recomendable para nada, los médicos te dicen que está prohibido el alcohol en ninguna etapa, porque es vasodilatador y en el alcohol te produce un desequilibrio que hace perder más el calor todavía".

“Nosotros cuando entramos es sin ingerir alimentos dos horas antes, porque la sangre que el cuerpo necesita para hacer la digestión nosotros la necesitamos para hacer esta actividad en el agua. Cuando salimos solamente tomamos una infusión tibia, no caliente. Al tener el cuerpo tan frío, porque si tomamos algo caliente al tener el cuerpo tan frío es probable que nos quememos y al momento no te das cuenta. Cuando salimos nos sacamos la ropa mojada, nos ponemos otra seca con alguien que nos ayuda y nos vamos a los autos. Los autos están lo más cerca posible, ponemos la calefacción tampoco tan fuerte porque sino quema. Tomamos una infusión tibia con azúcar para recuperar. Siempre temblamos un rato hasta que el cuerpo se recupera. En invierno nos pasa que hace más frío afuera del agua. Hay que tener mucha cabeza, pero no soy médico, solo lo hago. Nosotros nos vamos metiendo a la altura del pecho, a mí me pasa que dentro de mi cabeza algo me dice ahora. Es una voz interior que me dice ahora y me largo. Nosotros hicimos la noche más larga y nos alumbraron con un barco, ahí ves las algas a 3 p 4 metros de profundidad, las piedras, es alucinante".

- ¿Hay centolla para todos después de premio?

- "Es un recurso que se está explotando mucho. Las veíamos en el borde, hay muchas estrellas de mar que no se consumen tanto. Pero las estrellas están más profundas y alejadas, como es un recurso natural se pesca mucho y no hay tanta cantidad. Pero no, no hay centolla, hay chocolate, mate y demás".

Y concluyó: “Este es un deporte en pleno auge, es para todo el país. Somos 9500 personas que nadamos en invierno, son más de 100 en Uruguay y más de 50 en Chile. Cada vez crece más, la gente se anima a nadar en invierno con estas restricciones y la responsabilidad”.