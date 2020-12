Nacho Méndez, el mendocino que la rompe en Talleres de Córdoba

El mendocino Juan Ignacio Méndez, de 23 años de edad, vive su mejor momento en el fútbol de primera división. Titular indiscutido en la mitad de la cancha de Talleres, viene de marcar su tercer gol en primera el pasado lunes ante Gimnasia de La Plata.

Poco se comenta de él en la provincia. Y es lógico. Se fue muy chico de Mendoza, ya que a los 15 años, luego de hacer inferiores hasta ese momento en Andes Talleres donde ya mostraba su talento (llegó a debutar en primera), fue captado por Luciano Nicotra (Ex Godoy Cruz e Independiente Rivadaiva) quien lo llevó a Argentinos Juniors para terminar de formarse.

Hijo del tucumano Méndez, exfutbolista de Chacras de Coria y Andes Talleres entre otros clubes de Mendoza, estuvo en el equipo de La Paternal hasta finales de 2018 y ya en 2019, Talleres de Córdoba posó sus ojos en él. Volante de recuperación y con buen juego, disputó 15 partidos en la Superliga 2019/2020, 13 de ellos como titular. Y en la actual Copa Diego Maradona, de los 9 partidos que afrontó la “T”, estuvo en 8 y todos desde el arranque, mientras que en el partido restante faltó por estar suspendido.

“La verdad que me siento muy bien acá en Talleres, es un club hermoso y muy ordenado”, expresó Nacho en el inicio del diálogo con El Ciudadano.

Ante la consulta sobre su recuerdo de la provincia y principalmente de Andes Talleres, club que lo formó, resaltó: “De Andes Talleres tengo los mejores recuerdos, el debut sobre todo es inolvidable y los amigos que me quedaron. A Mendoza voy cuando tengo vacaciones nada más. La verdad que se extraña mucho, desde enero que no voy”, acotó el futbolista que no pudo volver en el inicio de la cuarentena por las restricciones y que luego decidió quedarse en Córdoba para entrenar en su casa, junto a su pareja.

Finalmente y luego del gol marcado en la jornada pasada, saludó a su familia que vive en la tierra del sol y del buen vino: “Tengo a toda mi familia allá en Mendoza, los saludo a la distancia. Es complicado llegar a estas fechas de fin de año y estar entrenando. Nos juntamos con los compañeros del equipo y comemos algo, pero tranqui, porque al otro día seguimos con las prácticas”, sentenció.

Luego de disputar 9 encuentros con la camiseta de Argentinos Juniors, Talleres compró el 80% de su pase y Nacho ya está pagando con creces la inversión, ya que partido a partido se va afianzando en el centro del campo. Hay que recordar que en 2017 vistió la camiseta de la Selección argentina Sub 20, dirigido por Claudio Úbeda.