La tensa charla entre Mourinho y una de las estrellas de su equipo

El documental "All or Nothing, Tottenham Hotspur" producido por Amazon Prime se emite en Inglaterra y muestra el lado interno del importante club londinense en el que José Mourinho se desempeña como entrenador del primer equipo. La tira narra lo acontecido en los vestuarios y oficinas de los "Spurs" durante la temporada 2019 - 2020, en que el técnico portugués empezó sus tareas reemplazando al argentino Mauricio Pocchettino.

En este recorte, se puede ver el complicado diálogo que existía entre el lateral izquierdo inglés y su entrenador. "Otros jugadores han sido una mierda en el entrenamiento, una mierda en los partidos, pero son titulares cada jornada. No es justo, es un hecho. Todo el vestuario sabe que es así, no es justo", expresó el futbolista.