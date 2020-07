Minich anunció su alejamiento de Independiente Rivadavia

A tono con las nuevas herramientas de comunicación, Matías Minich eligió su red social de Instagram para comunicarle a la gente de Independiente Rivadavia su desvinculación como entrenador del club del Parque.

Días pasados, el ya ex entrenador azul, había manifestado que el virtual presidente Carlos Castro, quien será elegido el 19 de julio, le había manifestado que no tomara ninguna decisión hasta su asunción.

Minich se había quejado, entre otras cosas, que no tenía una comunicación oficial sobre el arribo de Marcelo Straccia, quien está desde comienzos de semana en un hotel de la provincia cumplimentando los días de aislamiento hasta que pueda hacerse cargo del plantel leproso como se anunció.

Toda la situación confusa y desprolija, terminó decidiendo que el propio Minich eligiera alejarse de la institución.

Y así lo expresó a través de Instagram: “Al pueblo Leproso. Por este medio quería comunicar en nombre del actual CT de CSIR que en el día de la fecha 14/7, a última hora de la tarde, personalmente me comuniqué con el entrante Presidente, para abrir los canales de diálogo y llegar a un acuerdo para finalizar nuestro ciclo en la institución”, dice la primera parte de la carta.

"No estamos cómodos con el trato mediático que se le ha dado a la situación. Tenemos otros valores y creemos en otras formas. Quiero expresar el agradecimiento eterno, a quienes nos ayudaron a transitar este difícil pero hermoso camino (plantel, cuerpo médico, utilería, secretaría, cocina, cancheros). A la institución que tanto amamos y que nos dio la posibilidad de expresar nuestro modelo de trabajo. A todos los leprosos que entendieron y bancaron junto a nosotros y el plantel los momentos más difíciles. No tengo dudas que nuestros caminos volverán a cruzarse. Una vida entera nos liga. Los momentos de gloria van a volver…". De esa manera cerró su misiva pública, Minich que venía dirigiendo al equipo en la B Nacional.