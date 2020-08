Messigate: repercusiones, manifestación y polémica en puerta

Carles Puyol, exzaguero central de Barcelona y campeón mundial con el seleccionado español en Sudáfrica 2010, apoyó a Lionel Messi, quien le comunicó formalmente a la institución catalana su intención de rescindir su contrato.

"Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo", escribió en su cuenta oficial de twitter Puyol, quien conquistó 21 títulos con Barcelona, donde debutó en la temporada 1999-2000 tras varios años en sus categorías inferiores.

El posteo de Puyol fue respondido con aplausos por el delantero uruguayo Luis Suárez, a quien el entrenador neerlandés Ronald Koeman le comunicó que no lo tendrá en cuenta para su prooyecto.

A su vez, el exfutbolista Martín Demichelis, compañero de Messi en el seleccionado argentino, explicó que el rosarino apuntará "a lo deportivo" cuando concrete su deseo de salir de Barcelona.

"Es muy difícil todo este cambio. El embudo se hace pequeño entre los clubes que pueden llevar a Messi. Creo que Leo va a apuntar a lo deportivo. Está en plenitud física y mental para seguir demostrando que es el mejor del mundo y para seguir siendo protagonista en otro club y hasta el final", analizó el exdefensor de Bayern Münich, de Alemania.

"Todavía estoy en shock. Era una hipótesis que se manejaba pero me imaginaba una película difícil verlo afuera. El mundo del fútbol está en alarma para saber hacia donde se va", reconoció Demichelis con TyC Sports.

En tanto, Gary Lineker, exdelantero del seleccionado inglés de fútbol, manifestó su deseo de que el club Barcelona "ayude y no lo obstaculice" a Lionel.

"Si Messi va a dejar el Barça activando la cláusula (de rescisión), espero que el club ayude y no lo obstaculice", expresó Lineker en su cuenta social twitter.

"Ha sido ferozmente leal y el mejor jugador de su historia. Sería muy triste que esto terminase con una pelea entre el club y el jugador", aseveró Lineker.

A lo largo de 16 temporadas, Messi jugó 731 partidos oficiales, marcó 633 goles -lo convirtieron en el máximo goleador histórico del club y de la Liga de España-, obtuvo 33 títulos (nacionales e internacionales), seis Balones de Oro y la misma cantidad de Botas de Oro.

"Uau!! Otro momento histórico!!!", escribió su twitter el exdelantero portugués Luis Figo, quien jugó cinco temporadas en el club catalán (1995- 2000).

En tanto, el músico inglés Liam Gallagher, ex vocalista del grupo Oasis y fanático del club Manchester City, de Inglaterra, escribió: "El Mesías de camino al Manchester City FC. Vamos, tú sabes".

Los hinchas están furiosos con la dirigencia

Socios e hinchas del FC Barcelona convocaron para este miércoles a una masiva manifestación en el Camp Nou para exigir la renuncia del presidente Bartomeu.

El rosarino, de 33 años, envió un documento (burofax) a las oficinas del club para activar la cláusula de salida de su contrato que vence a mediados del año próximo.

De inmediato, cerca de una veintena de fanáticos culé se autoconvocó en las inmediaciones del estadio para expresar su descontento hacia la dirigencia; mientras mañana se espera una manifestación resonante para torcer la voluntad del máximo ídolo del barcelonismo.

Un expresidente en contra y otra a favor de La Pulga

El expresidente del club Joan Gaspart dijo que "no se puede marchar" porque tiene un contrato firmado.

"No se puede marchar. Se irá en 2021. Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás. Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero, a que se vaya ahora por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador", enfatizó Gaspart en diálogo con Radio Marca.

"Yo quiero mucho a Messi, pero quiero más al Barcelona. Que se pague la cláusula. Me lo hicieron a mí con nocturnidad y alevosía con Figo y yo hice lo mismo con Rivaldo, porque amaba al Barça. Y aquí es lo mismo", indicó Gaspart, quien estuvo al frente de la institución entre 2000 y 2003.

Por su parte, Joan Laporta, también expresidente Culé, apuntó contra la dirigencia de Josep Maria Bartomeu, actual titular, y aseguró que "habría esperanza" de una continuidad de Messi en el club si "renuncian".

"Bartomeu y la junta deben renunciar de inmediato. Han ido minando la moral de Messi para salvarse ellos del desbarajuste económico y deportivo que han creado. Si renunciaran habría esperanza de que Messi se quede en Barcelona", afirmó.