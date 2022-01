Lionel Messi publicó este jueves en sus redes sociales que la recuperación del coronavirus le llevó "más tiempo del que pensaba" mientras se prepara para debutar este año con el París Saint Germain de Francia.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde se mostró junto a su esposa Antonela Roccuzzo tomando mates en su casa, el rosarino de 34 años dijo tener "muchas ganas de volver a la cancha".

"Como saben tuve COVID y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien", escribió el reciente ganador del Balón de Oro por séptima vez, y que próximamente tiene la entrega del premio "The Best" de la FIFA, donde es finalista.

"Pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando estos días para ponerme al 100%, se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver. Gracias!!!", agregó la Pulga.

Leo se contagió de coronavirus durante su estadía en Rosario a finales del año pasado, y luego estuvo hasta los primeros días de enero aislado. El delantero de la Selección recién se incorporó la semana pasada a su club.

En Francia, Messi aún no se entrenó a la par de sus compañeros y continúan con las tareas para ponerse a punto y debutar en la Ligue 1, al tiempo que el entrenador de Argentina le dio libertad para no asistir a la doble fecha contra Chile (27 de este mes) y Colombia (1 de febrero) como local y visitante, respectivamente, por la 15ta. y 16ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.