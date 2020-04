Merlos lo tiene claro: "Ser árbitro tiene más cosas negativas que positivas"

Nació el 8 de mayo de 1981 en San Rafael, Mendoza. Sin embargo, una parte importante de su vida la llevó adelante lejos su tierra y sus seres queridos. Con la alegría de estar radicado, nuevamente, en su ciudad natal, Andrés Merlos nos cuenta como fue que llegó al arbitraje a través de la Liga de Tandil. "Cuando hice la carrera militar en Córdoba, me especialicé en 'Mirage' y ellos estaban destinados en Tandil. Por ese motivo realicé mi actividad allá".

Esta situación, llevó a muchos a creer que Merlos no podía dirigir partidos que tuvieran a equipos mendocinos como protagonistas, no obstante, el colegiado explicó que "el hecho de no arbitrar a clubes de tu provincia, pasa por una cuestión de seguridad. Si yo viviese en Mendoza (Capital), probablemente pediría que no me designen".

Junto al presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

Sobre este tema, y dejando bien clara su postura, el árbitro internacional, agregó "Sinceramente no me afecta el hecho de que tanto Godoy Cruz, como Independiente o Gimnasia, ganen o pierdan. Es algo que no me influye".

Continuando con la charla, abordamos un tema que suele ser una pregunta recurrente, ¿por qué uno elige ser árbitro? ¿no es, acaso, una profesión ingrata? y ante esto, fue conciso al sostener que, "este trabajo tiene más cosas negativas que positivas porque uno siempre es el malo de la película". Para intentar justificar su respuesta, Andrés puso como ejemplo al mundialista Néstor Pitana. "Él viene de dirigir una final de Copa del Mundo, pero llega a la Argentina y ante la primera equivocación, lo matan".

Ya sumergido completamente en el disparador, el hombre de 38 años no se detuvo allí, sino que agregó que, según su mirada, a los futbolistas les suele pasar algo similar. "Cuando las cosas van bien, son unos cracks, pero erran un penal o pierden un partido y pasan a ser un desastre".

Uno de los hitos en su carrera deportiva, tuvo lugar el 7 de noviembre de 2014, en cancha de Lanús. Allí se enfrentaron el local y Arsenal de Sarandí por la decimoquinta fecha del Torneo de Transición. Con el resultado en favor del elenco visitante, el juez decidió adicionar 5 minutos, dentro de los cuales el conjunto granate llegó a la igualdad. Esto generó un escándalo entre los futbolistas, por lo que Merlos añadió, nuevamente, minutos de juego. El caos se desató cuando en el noveno minuto de adición, Lanús consiguió la victoria a través de un tanto de Lautaro Acosta.

A la hora de recordar este hecho, nos dijo, "jamás borraría ese partido de mi cabeza porque a partir del error que cometí, dí el primer paso para poder cumplir mi sueño de ser internacional".

Casi por la misma linea de los sueños, el sanrafaelino no dudo al manifestar que anhela con poder dirigir un Mundial, dado que como cualquiera en su profesión, siempre aspira a lo más alto.

Por último, detalló como está llevando adelante la cuarentena y que trabajos realiza para mantenerse a tope en lo físico. "Por suerte tanto desde Conmebol como de AFA, se comunican conmigo de manera permanente para mandarme ejercicios y actualizaciones en el reglamento", concluyó.