Mendoza habilitó el público en deportes amateurs al aire libre

El Gobierno de Mendoza habilitó este martes la presencia de público en deportes amateurs que se disputen al aire libre.

La medida se tomó teniendo en cuenta la disminución de contagios que registra la provincia en las últimas semanas. "Atento a la situación epidemiológica de la provincia, resulta razonable adoptar medidas que permitan flexibilizar por etapas las actividades autorizadas", señala el documento que fue publicado en el Boletín Oficial y lleva la firma del gobernador Rodolfo Suarez.

La presencia del público en los recintos deportivos al aire libre se había prohibido a comienzos de abril de este año, por lo que fueron más de tres meses sin gente en las canchas de toda la provincia.

Además, la publicación advierte que se "podrá contar con la asistencia de público, debiendo cumplir de manera estricta los protocolos sanitarios vigentes".

“El decreto habla específicamente de deporte amateur. Para que no se mal interprete, alguno puede imaginar que vamos a tener el fútbol profesional con miles de personas pero esto no es así, por eso se específica deporte amateur. Es verdad que no pone límites de personas, no con un número máximo", explicó Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza.

Federico Chiapetta.

A su vez, el funcionario agregó que "la clave va a estar en el cumplimiento estricto de los protocolos de distanciamiento, por lo tanto cada institución en el amateurismo, que depende de la capacidad que tenga para el público, va a determinar el número máximo para que se cumpla estrictamente el protocolo de distanciamiento", sostuvo, y añadió que en cada deporte "van a determinar responsablemente sus dirigentes cuál es el número máximo de público que va a recibir en cada partido".

Sobre espacios abiertos y cerrados

"Cuando hablamos de espacios abiertos incluimos espacios ventilados. Entonces pueden asistir a los estadios cubiertos siempre y cuando se esté perfectamente ventilado", aseguró Chiapetta.

Por último, manifestó que es necesario "hacer hincapié en la responsabilidad de los dirigentes para que se controlen los protocolos, esa será la clave de las medidas. Hemos hecho una gran apuesta a esa responsabilidad al no poner un número máximo porque entendemos que los padres tienen que estar, comprendemos ese reclamo, y entendemos que los allegados al deporte amateur no son masivos”.