Méndez y el objetivo de Godoy Cruz: “Volver a ser competitivos”

Sebastián Méndez, desde que volvió a la bodega, ha sido muy sincero a la hora de declarar y no ha creado falsas expectativas. Sabe que el momento en el que llega a Godoy Cruz no es el mejor, pero entiende que en una situación similar llegó en 2016, logrando luego una campaña inolvidable.

“Creo que prometer el ingreso a una copa o hablar de pelear el campeonato, me parece que no está bien. El último tiempo del equipo no fue bueno, entonces primero tenemos que volver a ser competitivos y que nos respeten”, expresó Méndez en diálogo con el programa Minuto 91 de CNN Radio Mendoza.

Y agregó que “será importante volver a sentirnos buenos y a entender de que podemos competir ante cualquiera en cada uno de los partidos. Ese es el primer paso para volver a pelear: ser competitivos. Al no haber descensos uno tiene que jugar sin presión, tenemos que apuntar a eso”.

A su vez recordó cómo fue su llegada en 2016 y cuál era el momento de Godoy Cruz: “En aquella oportunidad también había problemas con los promedios. Teníamos cuatro o cinco equipos debajo de nosotros nada más. Y de ahí fuimos construyendo en el día a día y en el partido a partido. Levantamos el promedio, y recién ahí nos dimos cuenta de que estábamos para pelear el campeonato, terminando luego con la clasificación a la Copa Libertadores. Pero de entrada no podemos ponernos objetivos pesados, eso hay que dejárselo a los equipos grandes o a los ya consolidados como tales”.

Entre otros títulos destacados que dejó, se refirió a Santiago García, dejando en claro lo que ya era un secreto a voces y es que no será tenido en cuenta: “Lo quiero mucho al Morro y con nosotros siempre se comportó bien. Pero debemos abocarnos a armar un equipo sin él”.

Finalmente y en lo que respecta a refuerzos, el Gallego deslizó que “estoy en el día a día hablando con los directivos para acelerar los tiempos en las incorporaciones. No es que estamos desesperados, pero mientras más rápido lleguen, más tiempo de trabajo tendremos".

Jeison Chalá, a un paso de llegar a Godoy Cruz

Si bien aún no es oficial, es inminente la llegada del delantero ecuatoriano Jeison Chalá. Juega de extremo por derecha y su último club es la Universidad Católica de su país. Medios ecuatorianos confirman la noticia y que llegaría al Tomba con un contrato hasta diciembre de 2023.