De cara a una nueva edición de la Copa América, la Selección nacional de fútbol presentó este lunes 22 de marzo el nuevo diseño de la camiseta oficial.

Leo Messi, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul, Milagros Menéndez, Vanesa Santana y Mariana Larroquette, aparecieron en un video que comenzó a circular este lunes por todas las redes sociales y en las que modelan el nuevo diseño de la casaca de Adidas.

La nueva camiseta se enmarca dentro de la campaña “Unity”, donde la marca refleja la unión que genera el fútbol en todo el mundo tanto en el juego como en los estadios y en las calles.

En esta nota de El Ciudadano, no vamos a dedicarle más información a la nueva indumentaria del seleccionado sino que nos vamos a enfocar en algo que también resulta de vital importancia: ¿gustó o no gustó el nuevo diseño?. Veamos la repercusión que tuvo la presentación oficial de la pilcha albiceleste en las redes sociales. A modo de spoiler, te adelantamos que la opinión más generalizada que puede observarse, es que no cayó bien en la hinchada del conjunto que conduce Lionel Scaloni.

“Para gustos no hay nada escrito”, dice un refrán popular que en esta oportunidad parece quebrarse. Memes y comentarios dan una idea del gusto en torno a la nueva indumentaria:

"¿Qué onda, @adidasAR ? ¿Se inspiraron en el cuarto de Andy?"