Maxi Rodríguez le pone punto final a una extensa y exitosa carrera

En horas de la tarde y mediante un video, Maximiliano Rodríguez anunció que dejará el fútbol de manera profesional. De esta forma, se retira una de las últimas máximas figuras del fútbol argentino, amado en Newell´s y en la Selección argentina.

En el comienzo de su despedida, y ya visiblemente emocionado, Maxi comenzó: “Llegó el momento que pensé que nunca iba a llegar. Es una decisión muy difícil de tomar pero, a la vez, estoy muy tranquilo”. Haciendo memoria, siguió: “Fueron muchos años de carrera donde me brindé al máximo y me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar“.

“Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo cuando empezaba en el ‘baby’ que mi abuelo me llevaba a patear o mi vieja cuando no trabajaba también lo hacía y mi abuela me esperaba en casa con la comida hecha para que me alimente bien. Ellos fueron el pilar más importante para alcanzar el sueño que yo tenía que era jugar en la Primera de Newell’s“.

Tras conseguir ese primer y tan ansiado logro, Maxi cuenta que comenzó a afrontar “algo diferente”, haciendo referencia a su travesía por Europa, una aventura nueva que vivió con su mujer que lo acompañó en todo momento. Con lágrimas en sus ojos, recuerda que su compañera siempre le dio el apoyo necesario en los malos momentos para que él no baje los brazos.

“Agradezco a todos los clubes en donde estuve: Espanyol (Barcelona), al Atlético de Madrid, al Liverpool, a Peñarol y a la Selección Argentina junto con Newell’s que son las dos camisetas que yo amo con locura“, expresó conmovido el capitán leproso. Vinculando nuevamente a su familia con el fútbol, reconoció que es un orgullo que sus hijas lo hayan visto defendiendo la camiseta de Argentina, haberlo visto jugar un Mundial y verlo coronarse con Newell’s.

Llegando al final del video, no quiso dejar de nombrar y agradecer a todos los entrenadores y compañeros que tuvo a lo largo de su carrera. Con respecto a eso, MR11 desea y le gustaría que se lo recuerde como “un gran compañero y una gran persona”, siendo eso la huella más importante que puede dejar dentro de un vestuario.

Finalizando, también dejó su agradecimiento: “Quiero agradecerle a todo el mundo del fútbol que siempre me ha tratado con mucho cariño, les mando un abrazo a todos“. Tras 22 años de trayectoria, cinco camisetas defendidas, un largo periodo en la Selección Argentina donde jugó dos Mundiales y tres etapas en la Lepra, donde consiguió el título en 2013, la Fiera le pone punto final a su carrera deportiva.