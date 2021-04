Matías Sandes volverá a jugar en Mendoza

El alero/ala pívot Matías Sandes se encuentra en Mendoza, su tierra natal, luego de su participación con Peñarol de Mar Del Plata de la Liga Nacional de Básquet. Tras no conseguir la clasificación a los Playoffs, se encuentra en receso, pero con posibilidades de sumarse a un equipo que disputa la Superliga, máxima categoría del básquet mendocino.

En varias oportunidades avisó que su deseo era volver a Mendoza, radicarse aquí y retirarse en algún equipo de la provincia. A sus 36 años, su nivel sigue siendo de Liga Nacional, incluso con convocatorias a la Selección argentina, y pareciera que aún tiene mucho para dar en la elite de este deporte.

La información es que Israelita Macabi (último campeón del básquetbol local) le ha ofrecido un contrato por la próxima Superliga que inicia este miércoles. El club de la colectividad, tiene prácticamente un seleccionado con nombres de la talla de Andrés Llaver, Andrés Berman, Facundo Alberici, Diego Maranesi y Abel Trejo, entre otros. De sumarse Sandes, pasaría a ser un equipo prácticamente invencible.

Lo cierto es que ya ha tenido entrenamientos en El Templo, aunque se espera el permiso de la Confederación Argentina de Básquet (CABB) para poder sumarse a la competencia local.

La Superliga de Mendoza comienza este miércoles 7 de abril con los siguientes partidos: Anzorena vs Atenas; Regatas vs Junín; Gral. San Martín vs Atlético Club San Martín y Macabi vs San José. Tendrá fecha libre Rivadavia. Cabe recordar que por las nuevas restricciones del Gobierno provincial, cada partido se disputará sin público en las gradas.