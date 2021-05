Matías Almeyda Intentó donar vacunas para su pueblo y no lo dejaron

Sin lugar a dudas que la pandemia de COVID-19 que azota al mundo, con miles de contagios con pérdida de vidas. Es por eso que la ilusión de la vacuna renovó las ilusiones de la gente y lo que tiene la posibilidad se inoculan en otro país o quieren colaborar para que sus seres queridos puedan vacunarse, como es el caso de Matías Almeyda que tuvo la intención, pero no pudo.

El exjugador de River y actual entrenador de San José Earthquakes de la MLS, confesó que intentó comprar vacunas contra el coronavirus para todos los ciudadanos de su Azul natal y le pidió ayuda a un político, pero las gestiones no llegaron a buen puerto.

Además, el Pelado contó que él sí pudo vacunarse en Estados Unidos y que su intención de ayudar a sus coterráneos nació luego del dolor que le produjo la pérdida de su padre a causa del COVID-19.

‘’Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo, aunque espero que algún día se pueda. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, expresó el exmediocampista de River, entre otros clubes

Además, el técnico argentino se refirió a su padre, quien contrajo la enfermedad y murió a principios de marzo de este año.

"Me dio mucha bronca que mi papá no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar se vacunó. Fue triste y traumática la muerte de mi padre, no lo pude despedir", afirmó en una entrevista radial.

Consultado sobre la posibilidad de comenzar una carrera política en su tierra natal, Almeyda sostuvo.

"Cuando voy a Azul siempre me motivan amigos a meterme en política, pero es difícil. No creo que me meta en política, pero sí soy de ayudar siempre", aseguró.