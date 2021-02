Matías Alasia: su consagración, una promesa familiar y el retiro

El arquero del Deportivo Maipú, Matías Alasia, habló luego de lograr el tan ansiado ascenso a la Primera Nacional y mostró su emoción y alegría.

En declaraciones radiales, el ex-arquero del Lobo manifestó que "yo dije apenas llegué al Deportivo Maipú que iba a salir campeón. Cuando uno desea las cosas tan fuerte, se cumplen".

"Muchos me dijeron que estaba loco si Maipú hace 30 años que no sale campeón y les dije bueno vamos a cortar esa racha. Por eso un agradecido a Carlos, a Omar a Hernán (Sperdutti), que les di la palabra, me bancaron en todas, y creo que hoy es un regalo para todo Maipú", sostuvo el arquero del Botellero.

En la emotiva charla, el futbolista reconoció el significado de lo conseguido con el Cruzado pero sorprendió a todos al informar que "me retiro del fútbol. Le hice una promesa a mi hijo así que, qué mejor regalo para toda mi familia y para todo Corral de Bustos, haber ascendido".

Al explicar en qué consiste esa promesa familiar, Alasia explicó su situación personal y relató: "Hace dos años que estoy sin ellos. Para mí es muy difícil, ellos sabían que yo venía con un objetivo muy claro, lo cumplí así que ahora me toca disfrutar de otra vida lejos del fútbol profesional, con la familia, que hace muchos años que me viene bancando en todo esto y es hora de poder brindarles todo el cariño y el tiempo que ellos me brindaron a mí. Porque a veces el jugador de fútbol vive en una burbuja, está practicamente las 24 horas pensando en fútbol y detrás del fútbol también hay otra vida".