Marruecos, el primer destino internacional para el mendocino Torlaschi en el 2021

Del 7 al 13 de octubre se realizará una nueva edición del tradicional Rally de Marruecos, una de las competencias más importantes a nivel mundial y donde se encuentran gran parte de los protagonistas que luego le darán vida al Dakar 2022. Uno de ellos será el mendocino Ricardo Torlaschi quien tiene todo lista para su primera gran desafío sobre el UTV.

Hace unos días viajó a Europa para encontrarse con Sebastián Guayasamín, su amigo y compañero en la travesía. Una vez en el Viejo Continente, y tras realizar las verificaciones técnicas y administrativas, se subirán a la unidad que alista el X-Treme Plus para realizar un intenso shakedown.

La preparación previa fue muy buena para Torlaschi. Se centró en lo físico y para ello disputó dos competencias muy exigentes, sobre todo la Ultra Bike, carrera que unió Salta y Jujuy, y donde el mendocino quedó segundo en la general junto con José Luis Ramírez. Recorrió 631 kilómetros en bicicleta, que le demandó 43 horas sin descanso, con temperaturas cambiantes y trepadas que rozaron los 5 mil metros de altura a nivel del mar.

"Fue una experiencia única, no sé si lo volvería a hacer pero me sirvió para mantener la cabeza fría cuando el físico no acompañaba y eso es algo que sucede habitualmente en un Dakar. Me siento muy bien, Sebastián está muy enchufado también y vamos a Marruecos con mucha ilusión. El objetivo es completar la carrera, crecer como equipo y representar al país de la mejor manera", expresó.

La dupla sudamericana tendrá el 418 en los laterales del Polaris y podrán medirse con potenciales rivales. Luego afrontarán el Abu Dhabi Desert Challenge (6 al 12 de noviembre) y Hail International Rally (6 al 11 de diciembre).