Mario Sciacqua, ahora exentrenador de Godoy Cruz, rompió el silencio y habló de su salida polémica en el club. En una nota a Doble Amarilla, el entrenador sostuvo que "me quieren ensuciar".

"Me quieren ensuciar, no voy a volver a Godoy Cruz. Puedo ser mejor o peor entrenador, puedo aceptar que quieran a otro, pero no voy a permitir que digan que no me quise bajar el sueldo. Cuando, si hay algo que tengo, es solidaridad", manifestó el DT quien se mostró muy molesto con el presidente José Mansur.

Y para engrosar aún más su molestia con la dirigencia, sostuvo: "No voy a dejar que me traten de algo que no soy".

Los números de Sciacqua en Godoy Cruz

Como entrenador del Expreso, Mario Sciacqua estuvo frente al equipo durante ocho partidos de los cuales tres de ellos fueron victorias. Por otro lado, el DT registró cinco derrotas. El procentaje de efectividad fue de 37,5%.

Ahora se espera que desde la institución tombina brinden información sobre el posible regreso de Jorge Almirón, para reemplazar a Sciacqua.