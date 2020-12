Mansur lo confirmó: llamó a Méndez y el Morro García no seguirá

En el peor momento de Godoy Cruz desde que está en Primera División, su presidente José Mansur, rompió el silencio y dejó títulos más que importantes, siendo autocrítico de algunas decisiones.

“La principal autocrítica es que nunca dejamos limpio el vestuario. Necesitamos tener líderes positivos y no negativos. Que apoyen a los más chicos y no tratarlos mal", admitió Mansur en diálogo con el programa radial Dos de punta.

Sobre la salida de Martínez, quien presentó la renuncia este lunes, remarcó: "Hoy (lunes), después de lo de Diego Martínez, llamé a Sebastián (Méndez). Él tiene grandes posibilidades por lo que necesitamos. El DT tiene que tener personalidad y ser motivador. La relación quedó bárbara. Sebastián Méndez puede ser una de las grandes posibilidades".

Ante la consulta de cómo vivió el 1-6 ante Racing el último domingo, confesó: “Todavía me duele lo de ayer y me da vergüenza hablarlo. Las lesiones nos han jugado una mala pasada. Necesitamos tener líderes y que sean positivos. La realidad es que hemos tenido líderes negativos. Tienen que apoyar a los más chicos y no tratarlos mal. No podés ser un líder y no ir al gimnasio y estar en rojo con las mediciones. No les podés tirar el ego para abajo. Profesionalmente, no han cumplido con lo que deben cumplir".

Finalmente, hizo hincapié sobre el recambio de nombres y la confirmación del cierre del ciclo de Santiago García: "La depuración del plantel se está hablando. Igual vamos a charlar con el DT que llegue. Vamos a buscar cinco o seis jugadores de jerarquía y experiencia. Que no les quepa dudas que el ciclo del Morro García está terminado. Y no vamos a tener problemas con el promedio, de eso se tienen que quedar tranquilos. Vamos a armar un buen plantel".