Mano a Mano con Dino Zoff, el arquero leyenda de Italia: "Maradona era el calcio”

Dino Zoff es una leyenda del fútbol mundial. Fue uno de los grandes arqueros de todos los tiempos y entrenador del seleccionado italiano. Ostenta una marca que muy pocos futbolistas poseen en la historia de este deporte: campeón de la Eurocopa de 1968 y del mundo en 1982, además de una valla invicta de 1143 minutos sin recibir goles a nivel de selecciones entre 1972 y 1974. En 14 años, alcanzó la talla increíble de ganar ambos títulos y fue elegido el mejor portero del planeta con 40 años.

El pasado 11 de julio, se cumplieron 39 años del seleccionado italiano tricampeón del mundo, tras vencer a Alemania por 3 a 1 en el estadio Sarriá de Barcelona. Y tras la coronación, Zoff, siendo la figura del seleccionado de Enzo Bearzot, fue designado el mejor portero del planeta. “Ganar una copa del Mundo es lo máximo, no se compara con nada en el mundo”, sostuvo el futbolista más veterano en ganar un Mundial. Aquel logro se sumó a los títulos obtenidos en 1934 y en 1938.

Luego del mundial ganado en España, Zoff se retiró profesionalmente en 1983, un año antes de la llegada de Diego Maradona a Nápoles. “Sus compañeros del Napoli lo amaban, porque les daba confianza y nunca los dejaba trabajar duro en su nombre. Pensaban: aguantemos y él nos llevará a la victoria ", remarcó el portero en una nota con el diario La Reppublica, el día de su fallecimiento.

Ocho meses más tarde, el arquero-leyenda recuerda al Diez como “el mejor artista que he visto en un campo de fútbol” en una charla con El Ciudadano desde su casa en Roma, a sus 79 años y con una memoria prodigiosa, Además, habló del entrenador Roberto Mancini que llevó Italia a ganar la Eurocopa, comparó a Maradona con Pelé y recordó el Mundial 78´: “Nosotros pensábamos sólo en el calcio. Estábamos afuera del ambiente y no sabíamos de la situación sociopolítica del país”.

- ¿Cómo observó a Italia, campeón de la Eurocopa?

- La Eurocopa conquistada por Italia fue muy buena, estoy feliz. El seleccionado tiene una cuadra muy fuerte, más equilibrada y con grandes centro campos. Me gustaron todos los jugadores, desde el arquero hasta los delanteros. Todos estuvieron muy bien. Yo ya fui campeón de la Eurocopa y ahora nos emparejamos. Este seleccionado destinado a tener un buen mundial de Qatar y es una de las favoritas.

- ¿Ve similitudes con las selecciones italianas en las que usted jugó?

- Veo quizás algunas pequeñas cosas en común con la de 1982. Es un equipo muy rápido y en ese aspecto se acerca un poco a nosotros en el Mundial del 82 que fuimos campeones.

- ¿Qué diferencias existen con la del ’68?

- Este seleccionado italiano es un cuadro muy inteligente. Tienes jugadores de buen pie y con una gran capacidad física. Tiene muchos jóvenes que son muy buenos técnicamente y fuertes. Nuestro equipo era mucho más fuerte.

- ¿Cuál ha sido la clave de la renovación del equipo?

- Más allá de los jugadores, diría que todo se debe a Roberto Mancini, que supo tomar las decisiones correctas. Aportó mucha seguridad y confianza. Su equipo hace un muy buen fútbol en situaciones muy variadas. El Mundial Qatar no está lejos, así que tengo confianza.

- ¿Mancini le cambió la imagen a este seleccionado?

- Si e hizo un gran trabajo. Es un técnico muy importante de Europa y queda reflejado en los clubes que dirigió. Con él, es un seleccionado que lleva un montón de partidos sin perder, algo que es muy complicado mantener en el fútbol moderno. Es un entrenador inteligente que le ha dado una identidad y un sello a Italia. Logró resultados extraordinarios, eso no se puede desconocer. Además, convocó a jugadores muy técnicos en la mitad de cancha.

- ¿Gianluigi Donnarumma es de la misma talla que lo fue usted y Gianluigi Buffón?

- Su parada en los penales fue muy útil durante la Eurocopa. Tengo una gran consideración hacia él. Es muy joven y disputó varias temporadas con el Milán, ya ha hecho mucho. Tiene una gran estructura que lo acompaña. Eso permite que tenga mucha experiencia a pesar de ser muy joven. No sé si hoy es el mejor arquero del mundo, pero tiene un gran futuro por delante. Tiene todo para llegar a hacer el mejor del mundo.

- Ocho meses pasaron del fallecimiento de Diego Maradona. ¿Qué recuerda de él?

- Maradona se recuerda siempre porque era el calcio, era un artista más memorable, es el futbol mismo. El más grande de todos los futbolistas. Lo tengo presente, siempre. Diego fue el mejor artista que he visto en un campo de fútbol. Pele pudo haber sido un jugador más completo, pero no era tan creativo, no tenía esa chispa de locura que pertenece a los grandes artistas. Pelé estuvo genial, pero no era Diego.

- ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza del paso de Diego por Napoli?

- El día de su presentación. Fue una locura el San Ciro, estaba desbordado de gente. Me acuerdo, además, de un partido en particular: Napoli vs Juventus, por la Copa Italia. Diego será siempre el artista fuera de toda clasificación.

- Estuvo en Argentina en el Mundial de 1978 e Italia fue la única que pudo vencer al seleccionado campeón.

- Argentina tenía un equipazo. Le ganamos 1 a 0 en la tercera fecha con gol de Roberto Bettega. Derrotamos a los futuros campeones del mundo. Recuerdo que ganamos todos los primeros encuentros: Francia, Hungría y a la selección local. Fue un rival muy difícil pero fuimos los únicos que le pudimos ganar. En la segunda ronda, empatamos con Alemania, le ganamos a Austria y fuimos derrotados por Holanda. El seleccionado argentino se coronó campeón. Tenía un equipazo pero no contaba con Maradona porque no formaba parte y sí jugó en 1982 pero los campeones fuimos nosotros. No se destacó en ese mundial, sino en el siguiente en México 86´.

- Cuándo estuvo en la Argentina, ¿Percibió algún clima extraño producto del contexto político-social que atravesaba el país?

- Nosotros pensábamos solo en el calcio (futbol). Estábamos afuera del ambiente y no sabíamos de la situación sociopolítica del país. Me acuerdo de la final contra los Países Bajos con victoria de Argentina que fue el merecido campeón del mundo. Un equipo extraordinario comandado por Cesar Menotti. La selección Argentina tenía una hinchada extraordinaria. Ganando el mundial le dieron una enorme entusiasmo a su gente. Las tribunas siempre estaban abarrotadas de gente y no me olvido más de los gritos de los hinchas argentinos.

- Solo Lev Yashin ha ganado el Balón de Oro. ¿Por qué ningún otro portero, incluido usted, lo logró jamás?

- Los arqueros podemos ser decisivos igual que los delanteros. Pero cuando ves que en el fútbol también compiten jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic te das cuenta de que un portero lo gane es muy difícil.

- ¿Cuál es mejor arquero del mundo?

- Yo ya no lo soy (se ríe). Ahora no lo sé, esperemos el Mundial de Qatar 2022.

Traducción: Marco Giuliani, periodista freelance.