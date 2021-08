"Equipo que gana no se toca", parece ser una de las premisas en el fútbol mundial. Sin embargo, muchas veces los entrenadores se ven obligados a realizar variantes tras una victoria. Este será el caso de Sebastián Méndez, quien para enfrentar a Lanús no podrá repetir el mismo once que viene de vencer a River en el Feliciano Gambarte.

Esto se debe a que en las últimas horas se conoció que Matías Ramírez, que se retiro lesionado en el entretiempo del partido ante el Millonario, sufrió el desgarro del bíceps femoral de su pierna derecha y se especula con que será baja por aproximadamente tres semanas.

De esta manera, el volante ofensivo se perdería, además del compromiso contra el Granate, los duelos frente a Huracán, Unión, Vélez y Gimnasia La Plata.

Cabe recordar que en la previa del partido del fin de semana pasado, la presencia del exfutbolista de Ferro estaba en duda debido a algunas molestias físicas.

Pensando en el compromiso del próximo lunes en la Fortaleza Granate, el lugar del Loco sería ocupado por Sebastián Lomónaco, quien justamente ingresó por él frente al elenco de Marcelo Gallardo.

Más allá de esta mala noticia para el Gallego, la novedad positiva de la jornada tiene que ver con Guillermo Ortiz, quien está en condiciones de regresar al equipo titular tras recuperarse de la sobrecarga en el gemelo derecho que lo marginó de la lista de concentrados la fecha anterior.

En consecuencia, el probable 11 para visitar a Lanús sería: Juan Espínola; Elías López, Guillermo Ortiz, Néstor Breitenbruch, Damián Pérez; Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Sebastián Lomónaco y Tomás Badaloni.