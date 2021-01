Maipú definirá el ascenso en casa ante Deportivo Madryn

Luego de su clasificación con algunas polémicas, el Deportivo Maipú tendrá la opción de jugar el próximo domingo ante Deportivo Madryn en casa (a horario a confirmar), ya que terminó mejor ubicado que el equipo sureño. Oportunidad inmejorable para lograr el ascenso a la Primera Nacional.

Deportivo Madryn es finalista tras igualar en los 90 minutos reglamentarios con Villa Mitre de Bahía Blanca y luego triunfar en la definición por penales por 4 a 3. Sin dudas, dio el golpe de la jornada, ya que Villa Mitre era el favorito a pasar por tener la ventaja de localía.

De esta manera el Cruzado sigue festejando, porque sabe que no se moverá de Mendoza y que en su propia cancha puede dar la vuelta olímpica.

Theiler sobre las polémicas: "No puedo juzgar al árbitro"

El entrenador del Botellero, Luciano Theiler, trató de no entrar en discusiones por las tres expulsiones y el penal en contra que sufrió Sarmiento de Resistencia, lo cual al término del partido generó algunos incidentes: “No puedo juzgar al árbitro. A mí solamente me corresponde hablar de mi equipo, no tengo la capacidad para juzgar porque no es mi función”, expresó el DT.



En lo que respecta a la actuación de sus jugadores, agregó que “de tanto insistir, de ir para adelante, tuvimos nuestro premio en el final. Sabemos que no hicimos un gran partido, que no tuvimos muchas situaciones claras de gol, pero el rival se nos metió muy atrás y nos cerró los espacios”.

Y concluyó: “Se brindaron al máximo, siempre fueron para adelante, agresivos e intensos y fuimos protagonistas todo el tiempo. Ellos (Sarmiento) no tuvieron situaciones en todo el partido, y aunque como decía nosotros tampoco fuimos muy claros, era una final y nos teníamos que imponer mentalmente y futbolísticamente. Luego, sabemos que somos muy fuertes defensivamente y sabemos que les cuesta a los rivales que nos lleguen".