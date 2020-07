Luka Romero: crack dentro de la cancha y gamer afuera

La pandemia del coronavirus le permitió a muchas personas contar con tiempo para actividades que no realizaban con normalidad. En el mundo de los futbolistas ocurrió lo mismo, quienes más allá de entrenar para no perder estado físico pudieron aprovechar a descubrir otras pasiones.

En ese sentido, uno de los futbolistas que sorprendió tanto dentro como también fuera de la cancha fue Luka Romero, el jugador del Mallorca que el fin de semana pasado entró en la historia como el más joven en debutar en la Liga Española.

Más allá de que el fútbol en la vida de un futbolista es todo, por más obvio que parezca, no solo la pelota rueda en el mundo real sino que también los Esports ocupan un importante lugar en los tiempos libres. En el caso de la joven promesa del equipo español, admitió que está en el podio de las cosas que no pueden faltarle en la vida. Sus juegos preferidos no podían ser otros que Fortnite y FIFA 20.

La mala noticia para "el nuevo Messi" es que, como es tan joven y debutó la pasada semana, aún no está hecha su propia ficha en el juego de fútbol para jugar utilizándose a sí mismo como jugador. Pese a esto, el deportista dedica varias horas en cuarentena a distraerse y demostrar que no solamente sabe manejar la pelota con sus pies sino que también la magia la tiene en sus manos a la hora de manejar un control remoto y marcar goles en la pantalla chica.