Luciano Theiler: "Jugamos como una final, somos justos ganadores"

El Deportivo Maipú ascendió a la Primera Nacional luego de vencer a por 2 a 0 a Deportivo Madryn. El Cruzado se quedó con la gran final del reducido del Federal A y jugará en la segunda categoría del fútbol argentino como hace más de tres décadas cuando supo jugar en el antiguo Nacional B.

El técnico Luciano Theiler en declaraciones posteriores indicó "hicimos un gran torneo, como lo hizo el cuerpo técnico anterior con Carlos (Sperdutti) y los otros jugadores. Fuimos un justo ganador, lo ganamos en cancha, hoy hicimos un gran partido, jugamos como una final, a los jugadores hay que felicitarlos porque entregaron todo lo que tenían para el equipo, es una alegría inexplicable".

"Esto era partido a partido, Madryn iba perdiendo en la semifinal, luego empata y gana en los penales, de esa forma llega a la final" agregó.

"Cuando hay tanto en juego hay que ir pelotita por pelotita hasta que no suene el silbato no se imagina nada, ahora si podemos festejar".

"Carlos y los jugadores hicieron mucho por este logro, hoy me tocó a mi pero lo importante es que ascendió Maipú y no quien es el entrenador. Carlos arrancó este torneo y lo tiene más merecido que todos" declaró emocionado Theiler.

Fotoreporter

El presidente Omar Sperdutti también se refirió a este histórico logro de su club y expresó "esto nos da ganas para seguir adelante, todavía no caemos, mañana vamos a reaccionar" indicó con lágrimas en los ojos.

"Llevo 40 años en el fútbol y mi familia es fundamental, me banca en toda esta locura de la que todos somos parte. Mi padre y mi madre estarían muy orgullosos, mis nietos son parte de este día, corren emocionados cómo no me voy a emocionar" expresó el presidente.

Maipú, fundado el 16 de diciembre de 1927, volverá a la B Nacional después de casi 29 años y acompañará al campeón de la categoría Atlético Güemes de Santiago del Estero.



Por su parte, Deportivo Madryn tendrá otra opción de ascender a la Primera Nacional, ya que jugará un repechaje con San Telmo, que perdió la final de la Primera B ante Tristán Suárez.