Lucas Ambrogio sueña con una Lepra protagonista en la Primera Nacional

Lucas Ambrogio marcó en el triunfo de Independiente Rivadavia ante River Plate de Uruguay, un verdadero golazo, que le permitió a la Lepra quedarse con el tercer puesto de la Copa 90 Años del Fútbol Profesional. En la previa del inicio de la Primera Nacional y también del duelo ante Gimnasia por Copa Argentina, el volante-delantero es muy optimista del futuro Azul.

“Nos volvimos muy conformes de Uruguay. Estamos en el pleno conocimiento del plantel, es un equipo nuevo. Y sin muchos amistosos previos, creo que el balance del torneo y de la pretemporada es muy positivo”, expresó Ambrogio en diálogo con Minuto 91.

Y agregó: "Con Gimnasia, en semifinales, fue un partido muy duro y en los penales se lo llevaron ellos. En lo personal, haber hecho ese gol en el encuentro ante River de Uruguay, me puso muy contento. Me sentí muy bien en los minutos que tuve. Venía con poco ritmo futbolístico, pero mis compañeros me hicieron sentir cómodo. En el campeonato, el DT elegirá quienes están mejor para iniciar el campeonato. Será una linda competencia interna, porque hay buenos jugadores”.

Ante la consulta sobre por qué se quedó en el club, luego de haber tenido distintos ofrecimientos, el ex Argentinos Juniors resaltó: "Fue un poco de todo. Llegué el año pasado, no conocía el club y me di cuenta que es enorme. La cancha siempre está llena, la gente te alienta en todo momento, incluso en las redes te brindan mucho cariño. Si salía algo de otro club de la Primera Nacional, mi prioridad iba a ser Independiente y así fue”.

Mientras que por su posición en el campo, acotó: "Juego de extremo por izquierda, es decir, a pierna cambiada. Es la posición que más he jugado en mi carrera y la que más me gusta, más allá de que he jugado en otros lugares del campo y lo sigo haciendo”.

Palpitando el inicio de la Primera Nacional, donde la Lepra visitará al Deportivo Maipú el próximo domingo a las 17, Ambrogio opinó que "no será difícil acoplarnos con los nuevos futbolistas. Hay buen pie. El equipo va a andar muy bien y el objetivo es pelear bien alto. Sabemos que será un campeonato muy largo y hay que estar tranquilos”.

Finalmente y ya pensando en el duelo ante Gimnasia y Esgrima por Copa Argentina, pactado para el miércoles 23 de febrero, concluyó: "Siempre me hablaron del clásico mendocino, incluso vi videos. Va a ser muy lindo que se juegue en Mendoza y con ambas parcialidades".